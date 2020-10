Diletta Leotta e Daniele Scardina tornano di nuovo insieme

editato in: da

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme. A svelarlo il settimanale Chi che ha immortalato la conduttrice e lo sportivo sorridenti e felici durante un’uscita. La love story fra i due era durata un anno per poi concludersi bruscamente a luglio dopo una quarantena trascorsa in coppia. La Leotta era volata in Sardegna con le amiche e Scardina l’aveva raggiunta, provando a riconquistarla senza però riuscirci. Gli ex erano stati poi paparazzati durante un’incontro in cui era ben visibile la tensione.

Solo qualche giorno fa Daniele Scardina, concorrente di Ballando con le Stelle, aveva raccontato nello studio di Milly Carlucci il suo dolore per la morte del nonno e per la fine di una amore in cui aveva creduto molto. Lo sportivo non aveva mai fatto il nome di Diletta Leotta, ma il pensiero di tutti era andato alla bionda conduttrice. “Ancora sto cercando di uscirne dalla perdita di mio nonno, dalla distanza dalla box, dalla perdita di un amore…la lontananza di un amore – aveva confessato -. Mi è crollato il mondo addosso. Faccio fatica a raccontarlo. L’amore è una cosa bellissima e ci credo, credo ancora nel mio di amore. Cerco di mantenere tutto un po’ riservato, ma è vero l’amore è bello farlo vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, so solo dirti quello che provo. Si vede e si sa che è amore quello che provo”.

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Diletta Leotta aveva riservato belle parole nei confronti. dell’ex. “Perché è finita con Daniele? Non trovo una ragione chiara, come diceva Cocciante “Non c’è mai una ragione per cui un amore debba finire””, aveva detto. La presentatrice aveva poi definito il pugile una persona “buona, profonda, piena di valori, una persona rara”.

I due sono stati fotografati durante un’uscita di coppia con Antonio Maria Catalani, concorrente di Ballando con le Stelle, e la sua fidanzata, Caterina Zanardi Landi. Gli amici si sono recati in Abruzzo, per una gita nel parco nazionale della Majella, fra video su Instagram e risate. Segno che l’amore fra Diletta e Daniele è finalmente tornato.