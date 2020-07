Diletta Leotta e Daniele Scardina, la storia sarebbe finita

editato in: da

Sarebbe terminata la storia d’amore fra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Nuovo, la love story sarebbe arrivata al capolinea dopo un anno di relazione. Negli ultimi mesi il legame fra il pugile e la giornalista sportiva sembrava divenuto sempre più forte, tanto che la coppia aveva scelto di venire allo scoperto. Daniele e Diletta avevano postato diverse foto sui rispettivi profili Instagram che raccontavano le loro giornate all’insegna del relax e delle risate.

I due si erano incontrati per la prima volta durante un match che era stato presentato dalla Leotta per Dazn. In feeling era stato evidente e poco dopo Diletta e Daniele si erano incontrati di nuovo a Ibiza, iniziando una frequentazione. La storia d’amore era stata tenuta segreta per molto tempo anche perché entrambi uscivano da storie importanti: lei con Matteo Mammì, manager Sky con cui sembrava destinata alle nozze, e lui con Melissa Alvarez, celebre influencer.

“Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo – aveva ammesso Scardina, celebrando il primo Natale con la nuova compagna – . Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. Il pugile e la giornalista avevano trascorso la quarantena insieme, creando un legame ancora più forte e negli ultimi mesi erano apparsi molto innamorati.

“A livello di dieta mangio un po’ più regolare – aveva raccontato lo sportivo, che presto sarà fra i protagonisti di Ballando con le Stelle -: il rischio dello stare a casa è di mangiare troppo. Sono abituato a fare diete, a prendere e perdere peso, un po’ a fisarmonica. Poi sono un goloso, se mi metti un piatto davanti ne mangio due… devo controllarmi. È Diletta che cucina… e sa bene come viziarmi. E lei è davvero molto brava anche quando ci alleniamo assieme […] E il matrimonio con Diletta… No no… meglio non parlarne. A me e Diletta piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”.