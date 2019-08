Diletta Leotta diventa attrice: sarà nel cast di un film romantico

editato in: da

Non solo giornalista sportiva e imprenditrice, Diletta Leotta diventa attrice. La modella siciliana infatti sarà nel cast di una nuova commedia romantica.

Si tratta del film Sette ore per farti innamorare diretto da Giampaolo Morelli alla sua prima prova come regista. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Diletta, ma quello che è certo è che reciterà nella pellicola accanto a Serena Rossi e Diana Del Bufalo.

La commedia è tratta dall’omonimo romanzo di Morelli e racconta le avventure di un giornalista napoletano alle prese con tante domande sull’amore. Il protagonista infatti troverà la sua fidanzata a letto con il capo e da quel momento dovrà rivedere tutta la sua vita, licenziandosi dal giornale in cui lavora e conoscendo la bella Valeria, guru dei rapporti d’amore.

Le riprese del film sono iniziate qualche giorno fa e la Leotta è volata a Napoli, lasciando Ibiza per sbarcare sul set. Ad annunciare la sua presenza nella pellicola è stato Fabio Balsamo, attore dei The Jackal, che prenderà parte al film di Morelli. Il comico ha pubblicato su Instagram una foto scattata nel corso di una pausa dalle riprese.

“Non sono solito parlare della mia vita privata – ha svelato ironizzando sul suo rapporto con la Leotta – ci tengo alla mia privacy e a quella delle persone a me vicine…Ma Dily ci teneva a mostrarmi al mondo. Ecco ora tutti sanno”.

Diletta non ha ancora spiegato chi interpreterà, ma di sicuro si tratta per lei di una grande occasione per mostrare il suo talento anche nella recitazione. Negli ultimi anni la carriera della giornalista ha subito grandi cambiamenti. Diventata il volto di punta di DAZN, ha iniziato a condurre diversi programmi radiofonici ed è sbarcata anche in tv con Miss Italia.

Il prossimo passo è la conquista del grande schermo con la commedia romantica di Giampaolo Morelli. Nel frattempo, dopo l’addio a Matteo Mammì, la Leotta sembra sempre più vicina al pugile Daniele Scardina indicato come il suo nuovo fidanzato.