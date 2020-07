Diletta Leotta, amore al capolinea con Daniele Scardina: lui l’avrebbe tradita

editato in: da

La quarantena di Diletta Leotta, tra torte, pulizie e smart working

Sembrava fosse amore, invece era un abbaglio. O almeno così sembrerebbe: la bella Diletta Leotta sarebbe alle prese con uno spinoso problema di cuore, che l’avrebbe portata a dire addio per sempre al suo fidanzato, Daniele Scardina, noto agli sportivi come King Toretto.

Ma facciamo un passo indietro: Diletta Leotta e Daniele Scardina stavano insieme da un anno, ma sembravano affiatatissimi. La bella giornalista sportiva condivideva con lui moltissime passioni, dall’amore per lo sport alle escursioni, fino agli allenamenti che svolgevano insieme, nella casa di lei a Milano.

Proprio in questa casa avevano passato la quarantena, che tra torte e tenerezze sembrava quasi una luna di miele. Al termine dell’emergenza sanitaria, però, qualcosa è cambiato: i due hanno iniziato a scomparire lentamente l’uno dai social dell’altra e in molti avevano cominciato a ipotizzare che ci fosse qualcosa che non andava.

Mano a mano, le voci di una crisi tra i due si sono fatte sempre più forti. A poco sono valsi i silenzi di entrambi e il tentativo di Scardina di minimizzare i gossip con una stories che lasciava intendere che i gossip lasciano il tempo che trovano: le vacanze separate sembravano dire più di mille parole.

Adesso, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ha dato nuove informazioni su quanto accaduto. Stando al magazine, infatti, l’addio sarebbe davvero definitivo e alla base di tutto ci sarebbe un tradimento di King Toretto.

Una “distrazione”, come si legge sul magazine di Signorini, che avrebbe ferito la Leotta al punto tale da spingerla a far fare le valige a Scardina e a dirgli di non farsi più rivedere. Dai due non è ancora arrivata alcuna conferma, ma di certo la distanza è più che palese e non solo per via dei chilometri che li separano.

Scardina è ancora a Ibiza con i suoi amici, dove pur non mostrando compagnie femminili sembra starsi dedicando a sé stesso, mentre la Leotta ha deciso di tornare a Catania per dedicarsi alla sua famiglia. La bella conduttrice è stata anche fotografata a cena con l’amico Zlatlan Ibrahimovic, ma attenzione, tra i due non c’è del tenero: hanno semplicemente girato uno spot insieme e si sono recati a una festa, probabilmente per scacciare l’amaro e godersi, una volta tanto, un po’ di riposo e divertimento.