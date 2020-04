Amiche, stasera abbiamo da fare: ci sono in tv i due attori più belli (Insieme)

editato in: da

Diavoli, nuova serie financial-thriller con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Stasera comincia Diavoli, nuova attesissima serie Sky, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera (marito della Balivo, per chi non lo sapesse) che si presenta sulla carta come un progetto super ambizioso. Un “thriller sul mondo dell’alta finanza e sui diavoli che tirano le corde del mondo”, un “viaggio tra gli squali dell’economia mondiale”, una “serie che ripercorre il crollo finanziario del 2011 e la successiva crisi economica diffusasi in tutta Europa”.

Una trama che potrà sicuramente attrarre i patiti del “financial thriller” ma che riuscirà a calamitare il pubblico femminile per una semplice ragione. Anzi, due. Perché metà del (se non tutto il) gentil sesso che seguirà la prima puntata, in onda venerdì 17 aprile 2020, lo farà non per capire cosa significhino termini come azioni, benchmark, capital gain o commodity. L’unico vero motivo per cui ci sorbiremo ‘sta full immersion finanziaria, sono loro, due degli attori più belli e sexy in circolo: l’italiano Alessandro Borghi e l’americano Patrick Dempsey, l’indimenticabile Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. Che avrebbero potuto anche recitare l’elenco telefonico a memoria. Se poi la serie sarà pure bella (e non ne dubitiamo), sarà solo un surplus.

È stato questo il vero colpaccio della fiction, incrocio italo-americano che mette d’accordo tutte: le fan delle serie e quelle del cinema italiano impegnato. Le amanti del bel tenebroso, capello scuro, occhio verde, sorriso che squaglia e quelle del giovane dallo sguardo che inchioda. Patrick e Alessandro, due bellezze agli antipodi, due attori di generazioni diverse, che messi insieme fanno scintille. Diavoli di nome e di fatto.

E allora stasera non si esce (battuta ironica, in tempi di quarantena), non si legge, non si guarda nessun film d’animazione insieme ai bambini, non si cucinano manicaretti per il giorno dopo: stasera facciamoci un regalo, seguiamo in tv le avventure di Dominic e Massimo, in una serie tentatrice fin dal titolo. Lasciamo trascinare nel loro inferno. Domani ci purificheremo.