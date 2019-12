Diana Del Bufalo rompe il silenzio dopo l’addio a Ruffini: “Mi commuovo”

editato in: da

Diana Del Bufalo rompe il silenzio dopo l’addio a Paolo Ruffini e scrive ai follower che in questi giorni le hanno dedicato numerosi messaggi su Instagram. L’attrice non ha mai nascosto di essere molto provata dalla rottura con il comico a cui è stata legata per ben quattro anni.

Un amore che è finito nel peggiore dei modi, fra lacrime e risentimento. Qualche giorno fa Diana aveva confessato di soffrire molto per l’addio a Ruffini e si era sfogata su Instagram. “Con il rischio di sembrare patetica – aveva scritto -, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui… tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”.

“Le persone non cambiano e non SI cambiano – aveva aggiunto -. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo”.

Poi un lungo silenzio sulla questione e la voglia di ripartire da zero dopo la grande delusione. In questi giorni l’ex star di Amici di Maria De Filippi ha avuto accanto a sè gli amici più cari, ma soprattutto i fan che non l’hanno mai abbandonata.

Nelle Stories di Instagram, Diana ha ringraziato i follower per l’affetto e ha svelato di essersi commossa leggendo alcuni messaggi. “Ci tenevo a dirvi che leggo tutto quello che mi scrivere in direct – ha spiegato – e vi volevo ringraziare perché siete stati molto carini. Mi commuovo. Volevo dirvi che io sto bene. Ho ereditato questa bellissima cosa da mia madre, il fatto che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo, ma non per troppo tempo. Mi succede qualcosa nel corpo che mi dice basta stare male, che devo stare bene perché la mia vita è stupenda”.