Diana Del Bufalo risponde su Instagram ai gossip sul tradimento di Ruffini

Diana Del Bufalo risponde su Instagram ai gossip sul tradimento di Paolo Ruffini. La coppia, come è noto, si è separata da qualche mese dopo circa tre anni d’amore. Una relazione che si è conclusa, come ha raccontato l’attrice, fra le lacrime e la rabbia. In questi giorni l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è volata alle Maldive con gli amici di sempre, ma i pettegolezzi continuano a inseguirla.

In occasione della prima puntata di La Pupa e il Secchione, programma condotto da Ruffini, Vanya Stone ha affermato sui social di aver avuto una relazione clandestina con lui quando era ancora legato alla Del Bufalo. Non solo: la modella ha anche accusato il conduttore di averla esclusa dallo show poco dopo la rottura con Diana.

Se Ruffini non ha commentato, la Del Bufalo ha scelto di rompere il silenzio su Instagram, pubblicando un post molto diretto e conciso. Nello scatto, realizzato dall’amico Cristiano Caccamo, l’attrice è in spiaggia e guarda davanti a sè. “Vivo, perdono e vado avanti”, ha scritto, aggiungendo anche un arcobaleno. Un modo per confermare la voglia di dimenticare quanto accaduto e di superare il dolore per la rottura con Ruffini.

“Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace – aveva detto qualche giorno fa il comico a Verissimo -. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male. Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

“Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento – aveva scritto la Del Bufalo, annunciando la fine del loro amore -. Ho tentato con lui…. tanto. […] La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio”.