Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, storia finita: l’indizio su Instagram

La storia d’amore fra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è arrivata al capolinea? Numerosi indizi fanno pensare di sì. Il primo arriva da Instagram dove l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha smesso di seguire lo storico compagno. Un gesto che confermerebbe non solo la crisi, ma anche la rottura definitiva.

Tutto era iniziato qualche settimana fa quando Diana aveva pubblicato una foto in cui appariva triste e con gli occhi rossi. L’attrice e conduttrice aveva svelato di vivere un periodo complicato. “Non sto passando un periodo facile – aveva detto -. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno. La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi…fragile…non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”.

Poco dopo Paolo Ruffini aveva confermato l’esistenza di una crisi con la Del Bufalo, rassicurando però i fan. “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme – aveva detto a Novella 2000 -. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli… Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. È un momento un po’ down. Passerà”.

In questi giorni però sembra che la situazione sia precipitata, tanto che Diana ha smesso di seguire su Instagram Ruffini. Un defollow che ha il sapore di un addio soprattuto perché poco dopo la Del Bufalo ha pubblicato nelle Stories una frase che sembra rivolta proprio al comico. “Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà – ha scritto -. Cordiali saluti. L’opportunità e il tempo”. Parole che sembrano annunciare una rottura.