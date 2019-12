Diana Del Bufalo, frecciatina a Ruffini su Instagram dopo l’addio

editato in: da

L’addio fra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è stato tutt’altro che indolore e su Instagram l’attrice lancia una frecciatina all’ex compagno. Ormai da oltre un mese i due non formano più una coppia, ma la verità è venuta a galla solo negli ultimi giorni quando Diana, dopo una lunga riflessione, ha scelto di rendere pubblica la rottura sui social.

L’ex star di Amici di Maria De Filippi non ha nascosto la profonda sofferenza, ma soprattutto la rabbia nei confronti di Ruffini e le lacrime amare versate per lui. “Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento – aveva scritto su Instagram -. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me”.

Dichiarazioni che erano arrivate poco dopo che Ruffini aveva confermato la crisi, affermando però che la situazione si sarebbe presto risolta e che lui e Diana sarebbero tornati insieme. A quanto pare però non sarà così. L’attrice ha fatto capire chiaramente di voler andare avanti e di aver chiuso le porte a una riconciliazione. Da parte sua il comico di Colorado non ha commentato e su Instagram sembra sereno.

La Del Bufalo intanto sta ricostruendo la sua vita lontano da Paolo, a cui è stata legata per diversi anni. Un legame segnato, nell’ultimo periodo, da sofferenza e lacrime, come aveva confessato lei stessa su Instagram. Nelle Stories, Diana ha postato uno scatto che sembra rivolto proprio all’ex fidanzato. “Ogni pagliaccio torna nel suo circo – ha scritto, mostrando un albero spoglio -. Ogni regina torna nel suo trono”.

Nessun commento da Ruffini che ha preferito non rispondere all’ex compagna. Dal 2007 al 2013 il comico è stato sposato con Claudia Campolongo, mentre nel 2015 era nata la sua love story con Diana Del Bufalo.

“Io e Diana ci siamo messi insieme dopo più di un anno che ci eravamo lasciati con Claudia – aveva svelato qualche tempo fa a Verissimo, parlando anche di una possibile paternità con la nuova compagna -. È una questione spinosa. Mi piacerebbe, ma non mi sento pronto”.