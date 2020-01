Diana Del Bufalo dopo Ruffini il nuovo amore è il fratello della Tavassi: l’indiscrezione

editato in: da

Il nuovo amore di Diana Del Bufalo è il fratello di Guendalina Tavassi. Secondo alcune indiscrezioni dopo l’addio a Paolo Ruffini l’attrice avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Edoardo, fratello dell’ex gieffina e opinionista di Barbara D’Urso. Una love story che i due avrebbero deciso di tenere segreta, almeno per ora, ma che andrebbe avanti ormai da circa un mese.

Secondo Very Inutil People, Diana sarebbe molto felice accanto a Edoardo e avrebbe già conosciuto sia la Tavassi che il marito Umberto. La relazione con Ruffini, a cui è stata legata per circa tre anni, è terminata da qualche mese, ma solo di recente l’attrice e conduttrice aveva deciso di svelarlo ai fan. Con un post su Instagram, la Del Bufalo aveva raccontato la sua profonda sofferenza per la fine di un amore in cui aveva creduto molto e la rabbia nei confronti dell’ex.

Non sono chiari i motivi dell’addio, l’unica certezza è che Ruffini, pur chiedendo scusa a Diana, ha confermato la volontà di separarsi dalla compagna. “Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace – aveva detto a Verissimo -. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

Anche l’ex concorrente di Amici ha ribadito di voler rimanere sola e ha affermato di aver intrapreso un percorso psicologico per superare la rottura. Accanto a lei gli amici più cari, da Andrea Dianetti a Cristiano Caccamo, ma soprattutto Edoardo. I due hanno trascorso insieme il Capodanno, come dimostrano alcune Stories su Instagram e il fratello della Tavassi sarebbe presente in moltissimi momenti della giornata di Diana.

Per ora i diretti interessati non hanno confermato nè smentito. L’unica certezza è che la Del Bufalo, un passo dopo l’altro, sta riprendendo in mano la sua vita dopo l’addio a Paolo Ruffini.