Diana Del Bufalo annuncia l’addio a Ruffini: la reazione di lui su Instagram

Diana Del Bufalo annuncia l’addio a Paolo Ruffini, ma lui non reagisce su Instagram. Il comico e l’attrice si sono lasciati dopo una lunga relazione nata sul palco di Colorado e continuata anche lontano dai riflettori. Da tempo si parlava di una crisi, soprattutto dopo che l’ex concorrente di Amici aveva pubblicato su Instagram un post in cui affermava di essere molto triste e di aver chiesto un aiuto psicologico.

Ruffini aveva ammesso l’esistenza di alcune difficoltà, ma aveva anche affermato che la coppia le avrebbe superate. Alla fine invece è stata Diana a mettere un punto alla love story con un post su Instagram in cui ha fatto capire di essere rimasta molto delusa dal comico e di aver versato per lui lacrime amare.

“Con il rischio di sembrare patetica – ha scritto la Del Bufalo -, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”.

“Le persone non cambiano e non SI cambiano – ha aggiunto -. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo”.

Come avrà reagito Paolo Ruffini di fronte a queste parole così dure? Il comico non ha commentato, ma non ha deciso nemmeno di scomparire da Instagram. Sul suo profilo ha postato diversi video e foto del suo ultimo spettacolo teatrale, fra sorrisi e scherzi. Nessun riferimento a Diana e nessuna risposta ai fan che gli chiedevano cosa fosse accaduto fra loro.