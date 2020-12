Deva Cassel splendida su Instagram con un look acqua e sapone

editato in: da

Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci strega tutti alla Milano Fashion Week

La freschezza della sua giovane età è una marcia in più, e Deva Cassel ha saputo sfruttarla al meglio mostrandosi acqua e sapone su Instagram, in una foto bellissima che ha lasciato i fan senza fiato. A quanto pare, il fascino lo ha ereditato tutto dai suoi genitori, Vincent Cassel e Monica Bellucci.

Ha solo 16 anni e un brillante futuro davanti agli occhi, con ampie possibilità di carriera nell’ambito della moda – visti i suoi recenti successi. Ma Deva non nasconde la sua semplicità e la sua genuinità, in quella che è la perfetta cartolina natalizia: la giovane ha condiviso una sua splendida foto su Instagram per fare gli auguri ai suoi follower, ed è davvero incantevole. Niente make up elaborato, nessuna posa da diva, né una location particolarmente pomposa a fare da sfondo. Piuttosto, ha scelto un’istantanea che la ritrae quasi fosse stata colta di sorpresa.

Solamente la sua bellezza al naturale, che risalta ancora di più grazie ad uno scatto in cui la parola d’ordine sembra essere proprio “normalità”. In effetti, Deva non ha bisogno di altro per risultare splendida come non mai. La primogenita di Vincent Cassel e Monica Bellucci ha uno sguardo magnetico e degli incantevoli boccoli scuri che conquistano i fan. Tutto merito di madre natura, come la giovane ha recentemente affermato: accusata di aver fatto già ricorso a qualche ritocchino estetico, aveva pubblicato delle foto di lei da piccola per dare prova della sua naturalezza.

Proprio la sua bellezza – e forse anche la notevole somiglianza con la mamma – ha catturato l’attenzione del pubblico, e per Deva si sono aperte le porte di un nuovo mondo. Nelle ultime settimane, la giovane è stata scelta come modella per la copertina di Elle France, un vero e proprio traguardo festeggiato da Monica Bellucci sui social. Mentre nei mesi scorsi ha girato due spot per il marchio Dolce & Gabbana, del quale è diventata beauty ambassador.

I suoi genitori non possono che essere orgogliosi di lei. Deva, dal suo canto, è molto legata ad entrambi: dopo il divorzio, Monica e Vincent hanno mantenuto un buon rapporto proprio per il bene delle figlie – oltre alla loro primogenita, hanno avuto anche la giovane Léonie. E sebbene le loro vite siano andate avanti su binari separati, le loro ragazze sono sempre al primo posto.