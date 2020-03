Chi era Detto Mariano, compositore per Mina, Celentano e Battisti

editato in: da

Nato a Monte Urano (provincia di Fermo) nel 1947, Detto Mariano è stato un celebre compositore italiano. Venuto a mancare a Milano il 25 marzo 2020, ha segnato la storia della musica collaborando con artisti del calibro di Mina, Lucio Battisti e Adriano Celentano.

La sua carriera nel mondo della musica ha avuto inizio proprio a seguito dell’incontro con il grande Molleggiato durante il servizio di leva. Adriano Celentano, che ai tempi era già un cantante famoso, proposte a Detto Mariano di entrare a far parte, in qualità di tastierista, del gruppo di accompagnamento delle sue esibizioni, I Ribelli.

Successivamente, Detto Mariano è diventato l’arrangiatore ufficiale del Clan Celentano, firmando successi come Sei Rimasta Sola e Il Ragazzo della Via Gluck, due tra i brani più famosi del cantautore e show man milanese.

Come poco fa accennato, Detto Mariano ha collaborato anche con Lucio Battisti. Degna di nota a tal proposito è la cura degli arrangiamenti e della direzione d’orchestra di canzoni come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Mi Ritorni in Mente e Fiori Rosa, Fiori di Pesco (giusto per citare alcuni dei tanti brani a cui ha lavorato).

Da non trascurare è pure la collaborazione con Mina, iniziata negli anni ’70 con il singolo Insieme e proseguita nel tempo fino al 2017 con gli arrangiamenti del greatest hits Tutte le Migliori, un cofanetto dedicato ai più grandi successi di Mina e Celentano (che alla fine degli anni ’90 hanno iniziato un percorso artistico comune che li ha visti regalare agli appassionati di musica capolavori come Acqua & Sale).

Quando si parla della carriera di Detto Mariano è necessario ricordare pure la scrittura di diverse colonne sonore per cartoni animati. Tra i titoli in questione è possibile citare Mazinga, Judo Boy, Gundam, Piccola Lulu.

Rimanendo sempre nell’ambito delle colonne sonore, è fondamentale specificare che Detto Mariano – registrato all’anagrafe del suo paese natale come Mariano Detto – ha firmato quelle di alcuni celebri film. Di quali pellicole stiamo parlando? Di film indimenticabili come Il Ragazzo di Campagna, Grandi Magazzini, Il Bisbetico Domato, Mia Moglie è una Strega. Detto Mariano, che viveva nel capoluogo lombardo, nel 2006 è stato premiato con il Leone D’Oro alla carriera.