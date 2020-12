Detto Fatto torna in onda dopo la sospensione: Bianca Guaccero conferma su Instagram

editato in: da

Dopo settimane di pausa, Bianca Guaccero è pronta a tornare in onda con il suo programma del pomeriggio di Rai, Due Detto Fatto. A portare alla sospensione dello show erano state alcune polemiche, suscitate dal tutorial ‘come fare la spesa sui tacchi’.

Sono stati giorni davvero difficili per Bianca Guaccero, che dopo la messa in onda del tutorial della giovane Pole Dancer Emily Angelillo, è stata investita da tantissime critiche. Un siparietto che voleva avere toni comici, ma che, di fatto, non è riuscito nel suo intento. Dopo essersi resa conto dell’errore, comunque, la conduttrice si è presa parte della responsabilità, si è detta estremamente dispiaciuta e su Instagram ha fatto le sue scuse al pubblico:

Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo.

La stessa, infine, ha promesso di fare in modo che niente del genere potesse più accadere nel suo show. Parole che, però, non sono state sufficienti a calmare la bufera. Il programma della Guaccero, infatti, è stato sospeso, lasciando i telespettatori senza il solito appuntamento quotidiano. Dopo giorni di silenzio, però, Bianca torna in onda, precisamente il 9 dicembre, e lo fa annunciando su Instagram il ritorno di Detto Fatto. Attraverso un post sul suo profilo, ha dato la bella notizia a tutti i telespettatori e ai fan che hanno continuato ad attendere nuovi appuntamenti:

Ci vediamo domani alle 15:15 con Detto Fatto.

Poche parole che, tuttavia, smentiscono ufficialmente le voci di una presunta sostituzione della conduttrice e rassicurano i fan della Guaccero, che hanno sempre avuto stima in lei e hanno continuato a sostenerla.

Contenti della notizia anche molti colleghi e amici della Guaccero, come Justine Mattera e Natasha Stefanenko, ma anche l’ex gieffino Jonathan Kashanian, che continuerà ad affiancare la conduttrice nel programma.

Mancano, quindi, poche ore al ritorno in tv di Detto Fatto: la Guaccero parlerà ancora della vicenda o preferirà voltare definitivamente pagina?