Detto Fatto torna in onda? Parla Bianca Guaccero su Instagram

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Detto Fatto tornerà in onda? Bianca Guaccero si confessa su Instagram e svela qualcosa di più sulla trasmissione cult. Nelle ultime settimane, come è noto, la Rai ha deciso di rivoluzionare il palinsesto, lasciando più spazio all’informazione. Di conseguenza sono stati sospesi numerosi show, da Vieni da Me di Caterina Balivo a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Questi ultimi due programmi torneranno presto in tv, mentre i fan attendono con ansia di rivedere anche Detto Fatto.

A quanto pare però, almeno per ora, la trasmissione non verrà trasmessa. “Non è che non vogliamo tornare o che non ci fanno tornare – ha chiarito Bianca -. Stiamo lavorando per poter tornare in sicurezza, rispettando le varie misure”. Sulla questione è intervenuto anche Jonathan Kashanian, volto molto amato dello show. “Ragazzi, per adesso non c’è stata alcuna comunicazione, lunedì 4 maggio non ritorniamo in onda – ha specificato -, ce l’avrebbero detto e noi lo avremmo detto a voi. Per adesso non torniamo”.

Nel frattempo Bianca Guaccero continua a tenere compagnia ai fan con il format Pronto Detto Fatto che va in onda tutti i giorni su Instagram. Sembra invece probabile il ritorno di Vieni da Me con Caterina Balivo, attualmente impegnata con alcune dirette dedicate ai libri insieme al marito Guido Maria Brera, e de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi.

Non solo la Rai, anche Mediaset si prepara a rivoluzionare ancora una volta i palinsesti televisivi. Maria De Filippi è tornata sul piccolo schermo con una versione nuova di Uomini e Donne, con protagonista Gemma Galgani, ma presto il dating show verrà riproposto nella sua formula classica. Non mancheranno poi programmi cult come Avanti un Altro di Paolo Bonolis (che aveva registrato delle puntate in precedenza) e Amici Speciali, nuovo show della moglie di Costanzo.

Da due anni al timone di Detto Fatto, Bianca è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori. “All’inizio non è stato facile – aveva raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair -: prendevo il posto di una persona che il programma lo ha fatto nascere, crescere e vivere e so bene che i cambiamenti sono destabilizzanti per il pubblico. Sentivo, però, di dovermi lanciare. Non ero una conduttrice e, così, ho pensato di mettere a disposizione il mio bagaglio, la musica, il canto, il ballo: tutto quello che ho imparato a fare negli ultimi vent’anni. Mi ci sono buttata a capofitto – aveva aggiunto – senza sapere cosa ne sarebbe venuto fuori, ma è andata bene e, un po’ come avviene in tutte le cose, le situazioni prendono il volto di chi le gestisce”.