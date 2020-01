“Detto Fatto a rischio cancellazione”: Bianca Guaccero replica su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero rompe il silenzio e risponde su Instagram ai gossip su Detto Fatto. Negli ultimi giorni si è parlato spesso di un allontanamento della conduttrice dal programma che rischierebbe quindi la chiusura. Come i fan ben ricordano, l’ex attrice di Capri è al timone della trasmissione da circa due anni ed è arrivata dopo l’addio di Caterina Balivo, passata a Rai Uno per condurre Vieni da Me.

La nuova stagione televisiva non è iniziata nel migliore dei modi per la Guaccero. Detto Fatto infatti ha subito drastici cambiamenti dovuti alla decisione di Giovanni Ciacci di lasciare la trasmissione. “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando – aveva confessato lo stylist – e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”.

L’arrivo di Guillermo Mariotto non ha reso semplice la vita di Bianca che non è riuscita a trovare una sintonia con il giudice di Ballando con le Stelle. Il risultato? Ascolti in calo e aspre critiche alla formula del programma. Dopo gli scontri in diretta e le frecciatine, nel cast è stato inserito Jonathan Kashanian che ha il giusto feeling con la presentatrice, ma nemmeno questo sembra bastare.

E forse proprio di fronte ai continui gossip sulla chiusura di Detto Fatto, Bianca ha scelto di rispondere a tono. Su Instagram ha postato uno scatto in cui sorride nello studio dello show, commentando: “Detto fatto è qua…e ci resta!”. Un modo per difendere la trasmissione a cui è molto legata. Nonostante ciò non sembra smentito il passaggio delle presentatrice a Sky con un nuovo programma che dovrebbe andare in onda la mattina, nella stessa fascia oraria di Mattino Cinque di Federica Panicucci.

Per il settimanale Chi, Bianca Guaccero avrebbe già firmato. Su questo tema lei tace e si gode il rinnovo dello show del sabato sera Una storia da cantare, condotto in coppia con Enrico Ruggeri.