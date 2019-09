Detto Fatto, Mariotto critica la Guaccero in diretta e lei replica: il fuori onda

editato in: da

A Detto Fatto va in scena uno scontro acceso fra Guillermo Mariotto e Bianca Guaccero con un fuori onda che non è sfuggito ai telespettatori.

La nuova stagione televisiva non è iniziata nel migliore dei modi per la conduttrice che sta facendo i conti con il calo di ascolti, le critiche del pubblico per il modo in cui è stato trasformato lo show e quelle dei suoi collaboratori. Qualche giorno fa Giovanni Ciacci aveva lanciato una frecciatina alla trasmissione, mettendo Like a un tweet in cui veniva stroncata la nuova edizione di Detto Fatto.

“Programma stravolto con la Guaccero che canta e recita, era già in calo da gennaio” aveva scritto un utente, ricevendo l’approvazione dello stylist, ora diventato un opinionista di Barbara D’Urso.

L’addio di Ciacci è stato un cambiamento importante per Detto Fatto e al suo posto è arrivato Mariotto, stilista e giudice di Ballando Con Le Stelle. Fra i due non c’è mai stato un buon rapporto a causa di vecchi rancori, ma sembra che Guillermo non sia riuscito a creare un buon feeling nemmeno con Bianca Guaccero.

A quanto pare fra l’opinionista del programma e la conduttrice ci sarebbero molte tensioni che sono esplose nell’ultima puntata. Durante Detto Fatto infatti la Guaccero e Mariotto hanno avuto un confronto piuttosto acceso con un fuori onda che porta a galla tutte le difficoltà nel rapporto fra i due.

Tutto è iniziato quando lo stilista, nel corso della puntata, ha criticato duramente uno sketch della presentatrice e del comico Gianpaolo Gambi sulle coppie che si lasciano.

“Che disastro che siete, lei come si chiama scusi – ha chiesto rivolgendosi al comico -. Gandhi? Cosa ci fa lì? Cosa ci fai in questo programma, cosa c’entri? Questi sketch li scrive lei? Chi glieli passa? Ma va, ora per lasciare qualcuno basta un sms ‘non voglio più stare con te’.”.

Il commento piuttosto pungente ha visibilmente innervosito Bianca Guaccero che ha replicato duramente. “Mariotto invece lei cosa ci fa là?“. La risposta dello stilista è stata immediata: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso!” ha detto con il sorriso. Quando però la showgirl ha lanciato la pubblicità Guillermo, convinto che il suo microfono fosse staccato, ha detto: “Ma lei cerca rogna?“ probabilmente rivolgendosi alla conduttrice.

Al ritorno in studio sembrava che tutto fosse a posto, ma di certo, a giudicare dal commento, non è affatto così. Nel frattempo sembra che Bianca, stanca dei litigi con la sua nuova spalla, si sia rivolta persino a Carlo Freccero, direttore di Rai Due, per risolvere la situazione.