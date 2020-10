Detto Fatto, l’emozione di Bianca Guaccero su Instagram per il ritorno in tv

editato in: da

Bianca Guaccero non riesce a trattenere l’emozione: ormai manca davvero pochissimo al suo ritorno in tv con Detto Fatto. La trasmissione di tutorial e gossip di Rai 2 andrà in onda da lunedì 26 ottobre, esattamente tra una settimana.

La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo selfie in bianco e nero, in cui ha fatto partire un conto alla rovescia all’inizio dell’amatissimo programma, citando anche un verso della canzone di Pino Daniele Se mi vuoi: “E sale e sale e salirà… quest’ansia che ci unisce… -7”.

Nel giro di pochissimo tempo il post ha fatto incetta di like e commenti: sono stati in tantissimi i fan a scrivere parole di incoraggiamento alla Guaccero, carica ed emozionata per il suo ritorno sul piccolo schermo.

“E mo’ so cavoli tuoi… fino a maggio ci dovrai sopportare ogni giorno. Manchi tanto in tv!”, ha scritto una fan, mentre un altro utente ha commentato “Ciao Bianca!! Non vedo l’ora!! In bocca al lupo”. Anche Elisa D’Ospina, ospite fissa di Detto Fatto ormai da qualche anno, ha lasciato un cuore rosso sotto la foto della Guaccero, scrivendo anche lei “-7”.

Del resto c’è molta attesa per la trasmissione Rai, posticipata a causa della messa in onda del Giro d’Italia, trasmesso in diretta su Rai 2 dal 3 al 25 ottobre. Questa nuova edizione di Detto Fatto sarà ricca di novità: il programma comincerà più tardi rispetto allo scorso anno, andando in onda dalle 15.00 fino alle 17.30. Dalle 14.00 alle 15.00 infatti verrà trasmesso il nuovo programma di Milo Infante dal titolo Ore 14.

La bella conduttrice pugliese, sempre tramite i suoi canali social, nelle ultime settimane aveva anche annunciato l’introduzione di un nuovo spazio all’interno di Detto Fatto. Aveva infatti invitato chiunque avesse una storia divertente, commovente o comunque interessante da raccontare a scrivere al programma.

Accanto ai tutorial storici quindi si affiancherà anche una sezione dedicata all’emotainment, andando a modificare l’assetto storico della trasmissione, rimasto invariato negli anni. Accanto alla Guaccero i suoi compagni d’avventura Jonathan Kashanian e Carla Gozzi, che continueranno ad essere rispettivamente al timone delle amate rubriche di gossip e di moda. Adesso i fan non vedono l’ora di rivedere la loro beniamina in tv: chissà che sorprese preparerà Bianca Guaccero per l’inzio delle nuove puntate.