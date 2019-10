Detto Fatto cambia orario: scontro diretto fra la Guaccero e la Balivo

editato in: da

Detto Fatto cambia orario e Bianca Guaccero si prepara allo scontro diretto con Caterina Balivo.

All’inizio della stagione lo show di Rai Due era tornato in onda con un nuovo orario. L’azienda di viale Mazzini infatti aveva annunciato l’inizio delle puntate alle 14.50 con tre ore di diretta e il termine alle 16.50. Dopo diverse settimane di messa in onda, fra ascolti bassi, scontri in diretta fra la Guaccero e Mariotto, e frecciatine da parte di Giovanni Ciacci, Carlo Freccero ha deciso di ripristinare il vecchio orario.

Da lunedì 14 ottobre infatti la trasmissione andrà in onda alle 14.00 come accadeva quando a condurlo c’era la Balivo. Un cambiamento molto importante che porterà Vieni da Me e Detto Fatto allo scontro diretto. Nello stesso orario infatti va in onda anche lo show ideato e condotto da Caterina. Si tratta di una prova molto importante per la Guaccero che da settimane sta combattendo contro il calo di ascolti e il mancato feeling con Mariotto.

La nuova stagione di Detto Fatto non è iniziata bene, con polemiche e un notevole calo di ascolti. Lo share della trasmissione si aggira intorno al 5% con 450mila telespettatori. Un dato piuttosto basso visto che nelle precedenti edizioni lo share arrivava sino al 6-7% con ben 800mila telespettatori pronti a seguire i tutorial proposti dalla Balivo.

Ad annunciare il cambiamento è stata la stessa Bianca in diretta. Nel corso di una delle ultime puntate la showgirl e attrice ha svelato: “Voglio dare una notizia a tutti gli amici che sono a casa. Da lunedì 14 ottobre detto fatto torna alle ore 14. Si cambia tutto!”. Secondo molti il cambio d’orario potrebbe essere la mossa vincente che porterò Detto Fatto a risorgere, consentendo alla Guaccero di prendersi una bella rivincita. Per altri invece lo scontro con Caterina Balivo, che conduce uno show ormai ben collaudato, potrebbe rappresentare la fine della trasmissione.