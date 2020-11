Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in tv dopo la quarantena: “Ce l’ho fatta”

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Per Bianca Guaccero è giunto il momento di tornare in sella: dopo la breve assenza degli scorsi giorni, ha finalmente ripreso in mano le redini di Detto Fatto. La notizia non poteva che rallegrare i telespettatori, i quali stavano aspettando con ansia questo momento.

La scorsa settimana, Bianca Guaccero si è allontanata dal suo show pomeridiano a causa di un contatto con una persona positiva al Coronavirus. Per evitare di diffondere il contagio, la conduttrice ha rinunciato ad andare in onda e si è messa in isolamento fiduciario, aspettando l’esito dei tamponi. Il primo, negativo, le aveva dato una grande scarica di fiducia. Tuttavia, non ha potuto lasciare subito la sua casa: con un breve annuncio su Instagram, la Guaccero ha avvisato tutti i suoi fan di ciò che stava accadendo e ha lasciato Detto Fatto nelle mani dei suoi fidati collaboratori.

È stato un cast d’eccezione, quello che si è avvicendato alla guida della trasmissione di Rai2. Le ultime puntate hanno visto Jonathan Kashanian, Giampaolo Gambi e Carla Gozzi assumere la conduzione, alternandosi con grande stile nel tentativo di non far pesare ai telespettatori l’assenza di Bianca. Compito difficile, ma portato avanti con notevole successo. Tuttavia, al suo ritorno in studio, la Guaccero è stata accolta con grandissimo calore.

In apertura della puntata del 4 novembre, la conduttrice si è presentata come di consueto accanto ai suoi collaboratori, regalandoci una grande sorpresa: radiosa, con un look total white e un sorriso splendente, è tornata al timone di Detto Fatto. “Volevo ringraziare tutti i miei compagni di squadra. Siete stati fantastici! Abbiamo superato tutte le prove e siamo ancora qua” – ha affermato con grande orgoglio. Al termine della puntata, poi, Bianca Guaccero ha dedicato al suo staff delle splendide parole su Instagram: “Ce l’ho fatta! Stavolta ho saltato l’ostacolo! Ci vediamo domani in tv. Ancora grazie alla mia super squadra”.

Nei giorni scorsi, nonostante la lontananza fisica dalla trasmissione, la conduttrice ha saputo essere molto presente: Bianca non si è persa un appuntamento, collegandosi in diretta e commentando online le puntate di Detto Fatto da casa. E ha vissuto tutte le emozioni che solitamente lei stessa ci regala in studio, prendendosi qualche attimo di pausa in un momento così florido per la sua carriera.