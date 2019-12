Detto Fatto, Bianca Guaccero svela il retroscena su Laura Pausini

editato in: da

A Detto Fatto, Bianca Guaccero lancia un appello a Laura Pausini e svela un retroscena. Nel corso dell’ultima puntata dello show di Rai Due, la presentatrice ha sorpreso tutti, parlando della sua passione per la cantante, ma anche di un commento fatto dalla Pausini sulla trasmissione che conduce.

Nel momento dedicato al gossip con Jonathan, l’ex star dell’Isola dei Famosi ha spiegato: “Per tutti i Vip che si sono lamentati per le cose che dico, ci sono anche altri, molto, ma molto famosi, che ci fanno i complimenti. Fra questi c’è persino Laura Pausini, che mi ha ringraziato attraverso un tweet al nostro programma Detto Fatto”.

“Avevo parlato dei personaggi famosi che fanno dei loro difetti dei punti di forza – ha spiegato Jonathan – e lei, col suo spazio tra i denti, è riuscita a fare questo! Lei ha scritto e mi ha detto grazie”.

La Guaccero ne ha poi approfittato per inviare un messaggio in diretta tv alla Pausini che, a quanto pare, segue Detto Fatto. “Laura, sei unica – ha detto l’attrice -. Per me sarebbe un grande onore conoscerti anche come persona, umanamente. Come cantante ti conosco già”.

Non è la prima volta che Bianca Guaccero, fra un tutorial e l’altro, si lascia andare a dichiarazioni importanti. Qualche giorno fa era scesa in campo per difendere Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola, protagonista in tv con 20 anni che siamo italiani, era stata nuovamente presa di mira dagli haters sui social.

Nel corso di una chiacchierata con Jonathan, la Guaccero si era infuriata per le critiche sul fisico della Incontrada. “Ancora?!? Basta! – aveva tuonato -. Ma sai perché la gente attacca, Jonathan? Perché invece di fossilizzarsi su queste cose estetiche dovrebbe cercare, invece, di guardare ben altro. Di guardare il talento, la capacità di dialettica e il mondo che ognuno si porta dentro! E invece siamo ancora qui a giudicare le persone dall’aspetto fisico! Siete demodè!”.