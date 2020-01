Detto Fatto, Bianca Guaccero si vendica di Jonathan e sorprende tutti

editato in: da

Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero non perdono occasione per punzecchiarsi a Detto Fatto e la conduttrice si vendica dell’esperto di stile con uno scherzo che ha divertito molto i telespettatori. La produzione dello show Rai, insieme alla presentatrice, ha organizzato una piccola trappola ai danni dell’ex gieffino.

Bianca ha infatti presentato al pubblico una persona che affermava di essere il maggiordomo di Jonathan, accusandolo di averlo trattato molto male. Con voce e volto camuffati, il personaggio misterioso ha raccontato la sua esperienza accanto a Kashanian. “Questo è un video registrato – ha svelato la Guaccero –. Abbiamo avuto grande difficoltà per avere l’intervista da questa persona. Io l’ho incontrata di persona. Ha sviluppato una grande autoironia. Ora si trova dietro le quinte per privacy. Lo chiameremo Ambrogio. Ora l’abbiamo convinto ad avere un confronto diretto con te”.

“Mi chiedeva di fermarmi nel bel mezzo della strada per comprare tanti cioccolatini – ha detto l’uomo -. Una volta, davanti all’acquario, mi aveva chiesto di avvicinarmi al delfino e di dirgli ‘delfino curioso’. Sei una persona spregevole”. Poco dopo Jonathan si è accorto che in realtà si trattava di uno scherzo e che il maggiordomo era Gianpaolo Gambi, fra le risate del pubblico in studio e della Guaccero.

Un momento molto divertente che rende ancora più triste il presunto addio di Bianca a Detto Fatto. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi infatti la conduttrice avrebbe già firmato un contratto con Sky e sarebbe pronta ad abbandonare lo show. La Guaccero è al timone della trasmissione da due anni ed è subentrata a Caterina Balivo che attualmente conduce Vieni da Me su Rai Uno. Ascolti bassi e critiche feroci, avrebbero spinto la presentatrice ad accettare nuovi progetti. Fonti vicine all’attrice riferiscono che l’annuncio verrà dato a maggio con la fine della stagione di Detto Fatto, ma per ora Bianca ha preferito rimanere in silenzio.