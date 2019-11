Bianca Guaccero si infuria per De Martino e parla di Fabrizio Moro

editato in: da

Bianca Guaccero si infuria per Stefano De Martino e torna a parlare di Fabrizio Moro. La conduttrice di Detto Fatto nei giorni scorsi era finita al centro del gossip per alcune dichiarazioni sul marito di Belen Rodriguez. L’attrice infatti aveva affermato che l’ex ballerino di Amici è un bel ragazzo, ma che non avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni ritocchini, come aveva ammesso lui stesso.

Le parole di Bianca hanno causato molti pettegolezzi e nella puntata di Detto Fatto lei ha voluto mettere in chiaro la situazione. “Sono davvero contraria – ha detto – a questa strumentalizzazione sulle parole usate su Stefano De Martino la volta scorsa. Io qualche giorno fa avevo fatto un complimento dicendogli che è un bellissimo ragazzo – ha aggiunto -. Ho letto cose non vere che non appartengono al mio spirito”.

La Guaccero ha poi parlato di Fabrizio Moro. Il cantante è tornato single da qualche tempo dopo l’addio a Giada Domenicone e qualche settimana fa si era parlato di un presunto flirt con la conduttrice. Bianca e l’artista romano sono amici da diversi anni e hanno anche collaborato insieme. L’attrice aveva negato l’esistenza di qualcosa di più di un’amicizia, ma l’incontro fra i due sul palco di Una storia da cantare, ha riacceso i gossip.

Durante Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha chiesto a Bianca cosa fosse successo dietro le quinte dello show fra lei e Fabrizio Moro, vista l’intesa palpabile anche di fronte alle telecamere. “Noi ci siamo detti quello che ci siamo detti sul palcoscenico” ha chiarito l’attrice. Poi la Guaccero si è affrettata a cambiare discorso, forse per non alimentare ulteriormente i pettegolezzi: “Volevo fare complimenti davvero molto sentiti a tutti gli artisti che hanno preso parte all’evento” ha detto.

Nel frattempo i gossip su un’intesa speciale fra Moro e la Guaccero non si spengono. Già qualche mese fa lei aveva svelato: “Ho letto questo gossip di cui non ero a conoscenza e mi sono fatta una grassa risata. Tra me e Fabrizio non c’è nulla, al di là della stima artistica”. Nonostante ciò i fan continuano a sognare.