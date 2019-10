Detto Fatto, Bianca Guaccero si commuove per Lucia Bosè

editato in: da

Bianca Guaccero si commuove a Detto Fatto per Lucia Bosè. In questi giorni l’ex Miss Italia 1947 è stata ospite di Domenica In, rilasciando una lunga intervista a Mara Venier, molto emozionante e toccante. Nel corso dello spazio dedicato ai gossip, Jonathan ha voluto proprio parlare del ritorno in tv della grande attrice.

Eletta la più bella d’Italia alla fine degli anni Quaranta, Lucia Bosè è stata una star di grande successo insieme a Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Bellissima e talentuosa, ha recitato in numerose pellicole cult ed è entrata in contatto con personalità celebri come Pablo Picasso, Ernest Hemingway e Luchino Visconti, che è stato anche il padrino al battesimo di suo figlio Miguel.

L’ultima apparizione in tv di Lucia Bosè risale al 2010 quando prese parte alla fiction Capri che ha lanciato Bianca Guaccero. La conduttrice è molto legata al ricordo di quella serie tv e quando Jonathan ha trasmesso una parte dell’intervista a Domenica In con Mara Venier, si è commossa.

“Rivederla mi ha emozionato – ha confessato Bianca -, perché io ho passato con lei diversi mesi sul set. Lucia è una donna che staresti ore ed ore ad ascoltare”. La Guaccero ha svelato di aver un ottimo rapporto con Lucia Bosè e di aver imparato tanto da lei in quegli anni sul set.

“Sai una cosa divertente? – ha detto a Jonathan -. Che mentre io parlavo dei miei amici, lei mi parlava di Picasso. Quindi io ero sconvolta dai suoi discorsi che faceva con una normalità, una dolcezza, una classe ed una umiltà incredibili”.

Non è la prima volta che nel corso di Detto Fatto, Bianca si emoziona. Qualche tempo fa l’attrice aveva ricevuto un’emozionante sorpresa da parte di Kashanian, che aveva trasmesso un videomessaggio realizzato dal fratello. L’uomo, che si chiama Domenico, vive a Helsinki, per questo motivo la Guaccero lo incontra raramente.