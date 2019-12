Detto Fatto, Bianca Guaccero replica a Giovanni Ciacci su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero non ci sta e replica, a modo suo, a Giovanni Ciacci, che qualche giorno fa aveva definito Detto Fatto un “programma finito”. Come è noto lo stylist ha abbandonato la trasmissione ormai da diverso tempo. Dopo l’addio di Caterina Balivo, passata su Rai Uno per condurre Vieni da Me, la Guaccero aveva preso le redini dello show con i tutorial.

Ciacci però era rimasto al suo fianco solo per una stagione, lasciando il suo posto poco dopo per diventare un opinionista di Barbara D’Urso e condurre Vite da Copertina con Elenoire Casalegno.

“Io penso che Bianca sia un’ottima professionista e su questo non c’è ombra di dubbio – aveva dichiarato a DiLei Ciacci -. Trovo che Detto Fatto sia un programma finito e che non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano”.

Da tempo ormai si parla di un calo degli ascolti di Detto Fatto, che non sta raggiungendo ottimi risultati come era accaduto in passato. La trasmissione era partita in salita, realizzando 638.000 spettatori e il 5.99% nel giorno dell’esordio, il 16 settembre 2019 e calando drasticamente già dalla seconda puntata della stagione con il 5.07% di share e 540.000 spettatori.

Bianca Guaccero non ha mai risposto direttamente alle parole di Ciacci che, con grande sincerità, ha sempre detto la sua su un programma che ha amato e in cui ha lavorato per diversi anni. Questa volta però la conduttrice sembra aver scelto un modo diverso dal solito per replicare. Su Instagram, dove è molto seguita, l’ex attrice di Capri ha postato uno scatto che la ritrae nello studio di Detto Fatto e ha ringraziato i telespettatori per gli ascolti ottenuti.

“Le parole non bastano mai per ringraziare le persone che ci seguono! – ha scritto -. Ieri 8,1 con oltre un milione di spettatori! Grazie siete fantastici!”. Un modo per cancellare l’idea di una crisi di Detto Fatto e replicare a chi crede che la trasmissione sia ormai un format finito.