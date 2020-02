Detto Fatto, Bianca Guaccero ironizza su Belen e De Martino

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero si conferma regina di ironia e a Detto Fatto scherza riguardo le spese folli di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici sono tornati insieme dopo una lunga separazione e ora sono più innamorati che mai. Più volte hanno svelato di voler allargare la famiglia, regalando un fratellino al loro primogenito, Santiago.

Proprio a quest’ultimo Belen e Stefano hanno dedicato la loro barca. Si tratta di uno yacht lussuoso che la coppia ha acquistato qualche mese fa, svelando su Instagram di averlo chiamato proprio Santiago. Nel corso del consueto spazio dedicato ai gossip a Detto Fatto, Bianca Guaccero ha commentato lo stile di vita costoso della showgirl e del conduttore.

“Ragazzi, io costo molto meno – ha detto la presentatrice, scherzando con Jonathan -, a me basta poco: un pezzo di focaccia, un succo di arancia in riva mare, una pizza”. Bianca d’altronde non ha mai nascosto di essere una persona molto semplice e con i piedi ben piantati a terra, nonostante sia una conduttrice molto amata e famosa.

Qualche giorno fa, proprio nel corso della sua trasmissione, aveva raccontato qualche dettaglio riguardo la sua vita privata. “Purtroppo io sono una persona noiosa. Sono nata vecchia – aveva detto parlando di spese folli -. Ho una mentalità da grande. Metto i soldi da parte perché non ho vissuto nell’oro. Ho sempre aiutato tutti. A 23 anni, per non spendere inutilmente i miei soldi, ho deciso di aprire un mutuo che sto ancora pagando per me e per mia figlia, per il nostro futuro […] Ho fatto delle spese folli solo per le persone che amo”.

Un comportamento confermato anche da Jonathan, divenuto ormai una spalla perfetta per la Guaccero nella trasmissione Detto Fatto. “Anche io avrei dato la stessa risposta. La mia educazione è stata molto pratica. Nessuno ti aiuta. Do molto valore ai soldi. Ho lavorato da quando ero ragazzino. Io non compro una maglietta da 1000 euro se ne posso comprare una da 30. Alcune volte succedeva che, se mi pagavano il doppio, spendevo più soldi. Quando avevo preso casa, avevo la fissa per l’idromassaggio e l’ho fatto. Invece delle spese folli, preferisco fare delle vacanze coi genitori”.