Detto Fatto, Bianca Guaccero deve riprendere le forze e scrive su Instagram

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero messa ko dalla gastroenterite rassicura i fan su Instagram: sta meglio ma ancora non la vedremo a Detto Fatto.

Dopo la cancellazione della puntata del 10 marzo e la rassicurazione di Jonathan che il programma non sarà sospeso, la presentatrice torna far sentire la sua voce attraverso Instagram.

La bella Bianca è alle prese con la gastroenterite che l’ha costretta a fermarsi. Già da lunedì 9 marzo non si è presentata in studio. Anche se a dir la verità era assente pure il 6 marzo, ma perché impegnata con le prove di Una storia da cantare. La Guaccero tranquillizza tutti, il peggio è passato ma non ha ancora le forze per tornare in trasmissione.

Così condivide una sua foto su Instagram dove manda un bacio virtuale a tutti e commenta: “Vi voglio un mondo di bene! Siete speciali, e sono con voi sempre, sto meglio, la pancia ha smesso di brontolare! 😅 adesso devo riprendere un po’ di forze! Un bacione! Ps la foto ovviamente non l’ho fatta adesso! Per la vostra incolumità! 😁”.

I fan si precipitano subito a far sentire il loro affetto all’attrice pugliese e qualcuno addirittura la propone come nuova conduttrice di Domenica In: “Buongiorno Bianca Torna Presto…. se Fossi io Il Direttore RAI ti Farei fare DOMENICA IN ….”. Tutti non vedono l’ora che torni a Detto Fatto: “Tu BIANCA sei speciale torna presto”.

Intanto in una recente intervista la Guaccero a VeroTv ha anticipato che nel suo futuro bolle qualcosa in pentola, ma non svela altri dettagli: “Ci sono dei lavori in corso. Per ora, però, restano top secret!”. Tempo fa erano circolate voci di un possibile addio a Detto Fatto per un contratto con TV8, ma pare che l’accordo sia saltato.

Sicuramente Bianca si trova molto bene con la sua squadra di Detto Fatto, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi, Elisa D’Ospina e Guillermo Mariotto col quale all’inizio sembrava non andare molto d’accordo. Ma lei ha chiarito: “Si è trattato di una questione interna. Se tu ti trovi tra le mani una squadra nuova, devi collaudarla. Non c’è nulla di tutto quello che è circolato rispetto a me e Guillermo. Io e lui ci vogliamo bene e ci stimiamo”.