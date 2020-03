Detto Fatto, Bianca Guaccero dà ancora forfait: il nuovo messaggio su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero ancora assente da Detto Fatto. A rivelarlo è la stessa conduttrice con un messaggio sul suo profilo Instagram.

La bella presentatrice aveva annunciato il 9 marzo che non sarebbe stata in trasmissione, messa ko da una gastroenterite. Ebbene, Bianca non si è del tutto rimessa, anche se dice di stare meglio, perciò ha deciso di presentarsi a Detto Fatto.

Ai suoi fan dà dunque delle rassicurazioni su Instagram, pubblicando una sua foto a teatro con tanto di abito da sera ultra chic e coperta sulle spalle per tenersi caldo. Scrive: “Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto… oggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene.”

La Guaccero ringrazia i fan per il loro affetto e spera di poter tornare in tv in settimana, ma non specifica quando. Intanto i follower si precipitano a farle auguri di pronta guarigione e a scriverle messaggi di sostegno. Tra i primi, Jill Cooper che la incoraggia: “Abbi cura di te guerriera!!❤️❤️”. C’è chi sente già la sua mancanza a Detto Fatto: “Torna presto..sei l unica che mi fa passare del tempo un po spensierata…sei speciale…”.

Altri invece si lanciano in battute divertenti: “Scommetto che ti diverti un sacco a guardare i tuoi compagni vero????????? Auguri Bianca!!!!”. Poi ci sono i messaggi rincuoranti: “Ti aspettiamo a braccia aperte😍…l’importante è ke tu stia meglio questa è la cosa più importante…un bacio grande meraviglia😘😍❤️”.

I magnifici quattro che portano avanti Detto Fatto sono la modella curvy Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi. Loro si tanno impegnando a intrattenere il pubblico, ma la mancanza di Bianca Guaccero si sente. Per altro la presentatrice manca dal programma da venerdì, quando era impegnata per le prove dello show del sabato sera, Una storia da cantare.