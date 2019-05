Detto Fatto: Bianca Guaccero si commuove per la figlia (e ringrazia la Balivo)

editato in: da

Una stagione strepitosa e una scommessa vinta: Bianca Guaccero saluta Detto Fatto e si commuove per la figlia, ringraziando Caterina Balivo.

La conduttrice è approdata nello show di Rai Due con un compito molto difficile: sostituire la collega napoletana, amatissima dal pubblico televisivo e pronta a mettersi alla prova con Vieni Da Me. Con grande delicatezza e bravura, la Guaccero è riuscita a conquistare tutti, dal cast ai telespettatori, mostrando ancora una volta il suo grande talento.

La stagione televisiva sta giungendo al termine e Bianca si è congedata, dando appuntamento a settembre con le nuove puntate di Detto Fatto. Il saluto si è trasformato in un momento molto commovente, complice un video della figlia che la conduttrice ha visto in diretta, lasciandosi andare alle lacrime.

Alice è la primogenita dell’attrice, nata dal suo matrimonio con Dario Acocella, arrivato al capolinea (con grande dolore) nel 2017. Bianca è molto legata alla piccola e più volte ha parlato di lei durante le puntate di Detto Fatto, questa volta però si è lasciata andare alla commozione, ascoltando le parole della piccola che diceva di non vedere l’ora di riabbracciarla. Terminata la trasmissione infatti la conduttrice tornerà presto a Roma, dove vive e dove l’attende la figlia.

A commuovere Bianca, oltre alla piccola Alice, è stato anche Giovanni Ciacci. Lo stylist dello show pomeridiano l’ha ringraziata pubblicamente, elogiandola. “Grazie perché tu sei entrata in questa famiglia in punta di piedi, con garbo ed eleganza – ha detto -. Io già ti conoscevo e sapevo che saresti stata una perfetta padrona di casa. Non ridiamo e scherziamo, le nostre liti sono finte. Quindi ti volevo ringraziare da parte mia e dello studio. Sei stata una grande ventata di aria in questo studio“.

Poi il saluto a Caterina Balivo e un ringraziamento che Bianca ha fatto con il sorriso: “Volevo ringraziare anche Caterina Balivo – ha detto – perché mi ha dato in eredità un programma fantastico! Grazie!”.