Detto Fatto, Bianca Guaccero assente: il messaggio su Instagram

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero assente da Detto Fatto. La presentatrice dà forfait alla trasmissione, almeno per un giorno. Il motivo? Una gastroenterite, come spiega lei stessa su Instagram.

La Guaccero infatti ha condiviso sul suo profilo una foto che la ritrae sorridente negli studi di Detto Fatto e spiega che purtroppo non è in grado di tenere compagnia al suo pubblico. Così scrive: “Ragazzi buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! 😅 vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!!”.

Anche lei è umana e una gastroenterite l’ha messa ko. Il primo a commentare il suo messaggio è Jonathan Kashanian, suo compagno professionale, che cura per Detto Fatto l’amatissima rubrica di gossip. L’ex gieffino dunque si precipita a farle gli auguri di pronta guarigione: “@biancaguacceroreal rimettiti presto!”. E prosegue: “ti aspettiamo a braccia aperte amore! ♥️”. Tra i due c’è grande sintonia e questo si vede anche in trasmissione.

Ma a sentire la mancanza di Bianca, non è solo Jonathan ma i fan della presentatrice che già sentono la sua mancanza. Qualcuno glielo fa sentire commentando su Instagram: “Bianca buongiorno, ci mancherai tanto, mi dispiace che tu non stia bene, riguardati e non ti preoccupare faremo come dici tu. Ti voglio tanto bene”. E ancora: “Mancherai tantissimo amore guarisci presto siii forte”. “Riprenditi presto tesoro mio! Mi mancherai tanto oggi”, in migliaia le scrivono i loro affetto per lei.

Nessuna preoccupazione invece per Detto Fatto che nella puntata del 9 marzo ripropone la conduzione corale, già sperimentata venerdì 6, quando la bella Guaccero non era presente a causa degli impegni per la trasmissione del sabato sera, Una storia da cantare, con Enrico Ruggeri.

A reggere dunque il timone dello show di Rai 2 ci sono Jonathan, la modella curvy Elisa D’Ospina, Carla Gozzi e il comico Gianpaolo Gambi.