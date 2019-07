Chi è Debora Cattoni, la manager di Sara Tommasi

editato in: da

Amica e manager, Debora Cattoni da qualche anno è sempre accanto a Sara Tommasi.

Le due si sono conosciute dopo che la showgirl aveva attraversato un periodo buio e difficile, segnato dal bipolarismo e da incontri con persone sbagliate. Poi la rinascita, arrivata anche grazie a Debora e al suo sostegno.

Inseparabili, la Cattoni e la Tommasi hanno iniziato una collaborazione professionale che si è trasformata presto in amicizia. “Con Sara a oggi sono 5 anni che c’è collaborazione e amicizia, e senza filtri – aveva scritto Debora qualche tempo fa sui social -. Tra me e Sara doveva essere solo lavoro. Però la sua anima mi ha colpito”.

Con un passato d’attrice e un presente da agente e organizzatrice di eventi, Debora Cattoni è molto popolare su Instagram dove conta oltre 50 mila follower. Nei post pubblicati appare spesso in compagnia della Tommasi. Era stata proprio lei, qualche mese fa, ad annunciare la gravidanza della soubrette e la nuova vita insieme all’imprenditore Angelo Guidarelli. Ed è stata sempre l’agente, in questi giorni, ad annunciare l’interruzione di gravidanza a causa delle cure che Sara è stata costretta a riprendere.

Originaria dell’Umbria, proprio come l’ex soubrette, Debora vive fra Perugia e Terni, fra i suoi progetti più importanti e famosi c’è l’evento In Memory of Ferruccio Lamborghini, che ha come obiettivo quello di portare l’eccellenza e l’imprenditoria italiana in giro per il mondo.

“Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a bypassarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa – ha scritto su Instagram -. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me, non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me”.

“Sara Tommasi è nella mia scuderia – ha spiegato parlando la Cattoni parlando dell’agenzia che porta il suo nome -. Il rilancio di persone per me è una sfida, con Sara l’ho vinta. Seguo solo personaggi istrionici e che mi piacciono”.