Daydreamer, arriva lo speciale tv su Can Yaman

Can Yaman, protagonista dell’estate con Daydreamer (e probabile GF Vip 5)

In tv arriva uno speciale su Can Yaman, star di Daydreamer – Le ali del sogno, e attore amatissimo dal pubblico italiano. Il prossimo 8 novembre il divo turco compirà 31 anni e Mediaset ha deciso di festeggiarlo con uno speciale in onda su La5. Le fan scopriranno i segreti della sua vita e la carriera, in seguito verranno trasmessi i primi episodi della serie DayDreamer – Le ali del sogno.

Star in Turchia, Can Yaman è amatissimo in Italia, tanto che è stato ospite di C’è posta per te, Live – Non è la D’Urso e Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato gli esordi, gli studi di Giurisprudenza e la scelta di lasciare il lavoro di avvocato per diventare attore. “Mi piace molto l’Italia – ha confessato a Silvia Toffanin -, sento molto affetto e un amore molto puro, le fan non vengono a fare le foto con me solo perché sono famoso ma perché mi amano e seguono tutte le cose che faccio”.

Il divo ha parlato anche del legame con Demet Özdemir, sua partner sul set di Daydreamer – Le ali del sogno. “Lei sul set mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molto, sarà sempre una persona speciale per me. Speriamo di lavorare ancora insieme”, ha confessato. “Abbiamo un ottimo rapporto – ha replicato lei -, lui è una persona piena di valore, gli voglio bene, ma non riusciamo a vederci spesso perché lavoriamo un sacco e abbiamo tanti progetti”.

Originario di Istanbul, Can è figlio di un avvocato e di una professoressa di Lettere. Dopo sei mesi di praticantato come procuratore, ha deciso di abbandonare la carriera legale per dedicarsi alla sua vera passione. Parla fluentemente turco, italiano, tedesco e inglese, ha raggiunto il successo con la serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Oltre a DayDreamer – Le ali del sogno ha girato anche lo show Bay Yanlış, che però è stato cancellato e non è arrivato ancora in Italia. Presto potrebbe recitare in un film al cinema realizzato con Ferzan Özpetek, come ha confessato in un’intervista. I due, dopo essersi conosciuti sui social, si sono incontrati a Roma per parlare di un nuovo progetto.