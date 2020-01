Roberto Bolle batte tutti e si emoziona su Instagram

editato in: da

Roberto Bolle, il ballerino che ha conquistato tutti

Roberto Bolle convince e il pubblico premia Danza con me, rendendolo un trionfo. Il ballerino ha confermato di avere tutte le doti dello showman e, ancora una volta, il suo programma ha ottenuto numeri eccezionali. La terza edizione dello show ha portato di fronte alla tv 4.390.000 spettatori pari al 21.77% di share.

Danza con me è stato il programma più visto della serata, superando anche Qua la zampa! su Canale Cinque, che ha registrato 1.983.619 spettatori e il 9.61% di share, mentre Dirty Dancing ha attirato 1.724.721 con il 7.84% di share. Un formato, quello ideato da Roberto Bolle, che è ormai diventato un appuntamento immancabile per l’inizio dell’anno, complice anche un cast d’eccezione con personaggi molto amati.

Da Virginia Raffaele a Geppi Cucciari, da Roberto Benigni ad Andrea Bocelli, passando per Nina Zilli, Marracash, Luca e Paolo, e Cosmo: i protagonisti si sono prestati a ballare e chiacchierare con Bolle, dando vita a qualcosa di nuovo. Fra gli interventi più apprezzati quello di Alberto Angela, ma anche quello di Luca Zingaretti.

Su Instagram, Roberto ha commentato il grande successo di Danza con me. “Sono davvero felice, commosso ed immensamente grato per questo grande successo di Danza con Me – ha spiegato, postando uno scatto in cui sorride e svelando il segreto del suo successo –. Quando abbiamo iniziato sembrava una sfida impossibile: riportare la danza ad un pubblico così vasto come quello della prima serata sulla Rete Ammiraglia. E invece questa sfida è diventata negli anni una certezza, un appuntamento per moltissimi e l’affetto e la partecipazione ovunque: sui giornali, sui social, per la strada è commovente”.

“Sono felice – ha aggiunto il ballerino – in primis per la danza che ritrova il suo giusto ruolo e che si prende ciò che è suo: la capacità di parlare al cuore delle persone, al cuore di tutti. E poi sono particolarmente orgoglioso di aver contribuito a dimostrare quanto questa arte meravigliosa possa raccontare il presente, l’oggi, sublimandolo e per questo non edulcorandolo, ma rendendolo universale. Insieme contemporaneo e fuori dal tempo, sempre vivo”.