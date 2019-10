Che fine ha fatto Danilo Aquino del Grande Fratello by D’Urso

editato in: da

Che fine ha fatto Danilo Aquino? Il giovane romano, protagonista del Grande Fratello 15 by Barbara D’Urso si è allontanato dalla tv e presto diventerà padre.

Ad annunciarlo è stato proprio l’ex gieffino che su Instagram ha postato una foto in cui abbraccia la fidanzata che sfoggia uno splendido pancione. Danilo non ha svelato il sesso del bimbo in arrivo, nè il mese di gravidanza della compagna, l’unica certezza è che è molto felice e non vede l’ora di abbracciare il piccolo o la piccola. “Le mie bellezze” ha scritto il 32enne romano, mostrando ai fan la foto che conferma l’arrivo della cicogna.

Il tecnico per elettrodomestici era entrato nella casa del Grande Fratello nel 2018, prendendo parte a un’edizione fortunata del reality condotto da Barbara D’Urso. Da subitosi era fatto notare per il suo carattere orgoglioso e “fumantino”, litigando con Lucia Bramieri. Dopo la fine dello show, che era stato vinto da Alberto Mezzetti, era stato ospite di alcune trasmissioni tv, salvo poi sparire dal piccolo schermo.

Un addio che non sembra pesare a Danilo che ha trovato la sua felicità fuori dalla casa di Cinecittà. L’incontro con la compagna Giada Giuliani è avvenuto lontano dalle telecamere e il loro legame è così forte che la coppia ha deciso di formare una famiglia. La love story dura da circa un anno e Aquino non potrebbe essere più felice.

“Ho sbagliato molte volte nella vita ma ho fatto anche cose giuste – ha scritto l’ex gieffino, parlando della fidanzata – e sceglierti è stata la cosa più giusta che potessi fare. Discutiamo, mi fai in*****re, ma rimane il fatto che risceglierei te altri milioni di volte, contro tutto e tutti! Sarai una mamma meravigliosa”.

In tanti hanno fatto gli auguri alla coppia, non solo i fan, ma anche gli ex concorrenti del Grande Fratello. “Sto solo a pensà alla faccia che farai quando te guarderà negli occhi e te dirà “a pà io so sincero/a” ha scritto Filippo Contri, scherzando con l’amico. A congratularsi anche Matteo Gentili, Alberto Mezzetti e Lucia Orlando.