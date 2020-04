Daniele Bossari su Instagram, gli spaghetti di sua moglie fanno invidia a tutti

editato in: da

Daniele Bossari condivide spesso dettagli della sua vita privata su Instagram. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip – oggi conduttore radiofonico assieme a Federica Cacciola – sta trascorrendo questi giorni in compagnia della moglie Filippa Lagerback, della figlia Stella e del tenerissimo cocker Whisky.

Tra i numerosi scatti dedicati alla vita in famiglia, Bossari ne ha pubblicato uno in cui elogia le abilità culinarie della Lagerback, con la quale è convolato a nozze il 1° giugno 2018 dopo tanti anni di relazione non privi di difficoltà.

La foto, che ritrae il conduttore 45enne a tavola, è accompagnata da una caption in cui Bossari esprime un chiarissimo gradimento per il primo piatto che sta consumando. “Mia moglie ha superato la prova dello scoglio”: queste le parole scelte da Daniele Bossari, immortalato a tavola con davanti un piatto di spaghetti allo scoglio praticamente finito e un buon bicchiere di vino bianco.

La foto, pubblicata da Bossari sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha ricevuto migliaia di like e altrettanti commenti da follower famosi – per esempio il collega di Radio Deejay Roberto Ferrari e la stessa Filippa Lagerback – e non solo. C’è chi, addirittura, ha chiesto alla compagna di viaggio di Fabio Fazio che pasta utilizza per cucinare per il marito celiaco.

Come già detto, questo è solo uno dei tanti scatti che Daniele Bossari ha scelto per raccontare la sua realtà familiare. Tra foto con moglie, figlia e Whisky per gli auguri di Pasqua e video d’annata che mostrano Stella, oggi 17enne, alle prese con le prime lezioni di geografia, non mancano i contenuti che parlano di una gioia che fa apparire lontanissimo il periodo terribile raccontato pochi mesi fa dal conduttore nello studio di Silvia Toffanin.

Intervistato nel corso di una puntata di Verissimo, Bossari ha parlato a cuore aperto della sua lotta contro la depressione, dalla quale è uscito grazie all’aiuto di uno psicologo e, ovviamente, con l’amore e il supporto delle donne più importanti della sua vita, Filippa e Stella. Tutto questo fa oggi parte del passato: oggi Daniele Bossari vive una quotidianità all’insegna della serenità, tra lavoro, relax nel giardino di casa e piatti gustosissimi!