Daniela Ferolla, un trionfo al debutto di Linea Verde Life

Chi è Daniela Ferolla, la conduttrice di Linea Verde Life

Daniela Ferolla riaccende il weekend di Rai1. La prima puntata di Linea Verde Life, andata in onda il 19 settembre, ha battuto ogni record, rispetto all’edizione dello scorso anno.

La trasmissione ha infatti raggiunto quasi il 16% di share, tenendo incollati al piccolo schermo oltre 2.015.000 di telespettatori che equivale a 1,6% di share e 252mila spettatori in più rispetto allo scorso settembre. Un vero e proprio trionfo per Linea Verde Life con Daniela Ferolla e Marcello Masi. Grande successo in particolare per la nuova missione comunicativa della conduttrice nel voler diffondere un attimo di respiro al pubblico italiano con lo scopo di prendersi cura partendo dell’ambiente.

La Ferolla aveva infatti raccontato all’Ansa: “Sarà una stagione ancora più votata al green, al chilometro zero e con una speciale attenzione al benessere personale, fisico e interiore. Quest’anno la mia ‘missione’ sarà raccontare ai telespettatori quanto sia importante, e anche possibile, prendersi cura di se stessi, darsi un momento di respiro, anche dentro le nostre città, senza allontanarsi troppo. Sono sempre stata vicina a certe filosofie, allo yoga, ma dal lockdown ancora di più. L’invito è a godere e fare propria tutta la bellezza che abbiamo intorno”.

“Il primo momento di respiro”, scelto dalla bella Daniela, era dedicato al kayak da praticare a Napoli, perché, come aveva spiegato all’Ansa, è: “uno sport sostenibile, per tutti, da praticare a contatto con la natura. E a Napoli, per di più, si può fare ammirando la maestosità del Vesuvio”.

La Ferolla ha ringraziato il pubblico che ha dimostrato di apprezzare molto la nuova stagione di Linea Verde Life con un messaggio sul suo profilo Instagram. A corredo di una splendida foto che la ritrae in bikini, ha commentato: “La prima è andata ed è andata alla grande!!! Ieri eravate in tanti, tanti, tanti. Io, @marcellomasirai e tutta la pazzesca squadra di #LineaVerdeLife vi siamo grati”. In moltissimi si sono precipitati a commentare, esaltando non solo la bravura ma anche la bellezza della conduttrice: “Sei un patrimonio dell’umanità”. E ancora: “Wonderful. Please don’t change!”.