Osvaldo fa una confessione su Ilary Blasi e Totti, ma non parla di Veera Kinnunen

Ilary Blasi, marito, figli e sorelle: tutto l’amore per la sua famiglia

Dani Osvaldo fa una confessione su Ilary Blasi e Francesco Totti, ma non parla di Veera Kinnunen. L’ex calciatore, oggi cantante, è stato per due anni compagno di squadra del capitano della Roma. I due si conoscono bene e hanno un bel rapporto tanto che, anche dopo l’addio alla squadra giallorossa, sono rimasti amici.

In un’intervista rilasciata a TNT Sports, Osvaldo ha parlato del suo legame con Totti svelando alcuni retroscena della love story con Ilary Blasi. Era il 2011 quando Dani sbarcò alla Roma, creando da subito un ottimo rapporto con Francesco. All’epoca lui era già sposato con l’ex letterina di Passaparola, a cui aveva giurato amore eterno nel 2005, e la coppia aveva avuto due figli: Cristian, arrivato lo stesso anno delle nozze, e Chanel, nata due anni dopo. Nel 2016 sarebbe poi arrivata la terzogenita Isabel.

Una coppia perfetta, come confermato da Osvaldo. “Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto – ha svelato -. Aveva una bella faccia […] Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie…Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna”.

In effetti, la coppia Totti-Blasi è perfetta e in occasione del 39esimo compleanno di Ilary (è nata il 28 aprile 1981), Francesco ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero messaggio per la moglie: “Auguri amore mio… buon compleanno ❤️❤️”.

Tornando a Osvaldo, ha raccontato i suoi anni alla Roma, ma non ha fornito nessun dettaglio su un’altra questione che l’ha visto coinvolto: la storia con Veera Kinnunen. Nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle infatti tutti gli occhi sono stati puntati sull’ex calciatore che ha conquistato il cuore della ballerina. Dopo la fine della trasmissione, Veera ha lasciato Stefano Oradei, con cui era fidanzata da diversi anni, ed è volata in Argentina con Dani.

La coppia ha condiviso alcune foto su Instagram che testimoniavano l’amore poi, dopo pochi mesi, si è separata. Osvaldo, che era stato scelto da Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le Stelle, non ha fornito dettagli sulla rottura. Presto lo show tornerà in tv e sia Oradei che la Kinnunen ci saranno, lavorando uno accanto all’altro dopo il doloroso addio.