Cristina Parodi al timone di un nuovo show dopo il no di Bianca Guaccero

Dopo il “no” di Bianca Guaccero, Cristina Parodi potrebbe sbarcare a Tv8. Secondo quanto riporta Blogo, la conduttrice sarebbe pronta a lasciare la Rai per una nuova avventura. Si tratta di un programma mattutino condotto da Alessio Viola che potrebbe fare concorrenza a Mattino Cinque di Federica Panicucci.

Un format inedito che potrebbe segnare il ritorno di Cristina in tv. La giornalista infatti manca da circa un anno dal piccolo schermo. Nella stagione 2018-2019 era sbarcata la domenica pomeriggio su Rai Uno con La prima volta. Lo show non aveva raccolto grandissimi ascolti e poco dopo la Parodi si era presa una pausa. Una scelta arrivata, probabilmente, anche a causa dell’avventura poco fortunata di Domenica In.

Prima dell’arrivo di Mara Venier al timone del format infatti Cristina aveva condotto il programma in coppia con la sorella Benedetta, raccogliendo ascolti piuttosto bassi e critiche. Tv8, canale in chiaro di Sky, dopo lunghe trattative e progetti, sarebbe pronto per lanciare lo show del mattino. Qualche tempo fa la rete aveva contattato Bianca Guaccero, ma la conduttrice di Detto Fatto si era rifiutata di lasciare la Rai.

Nelle scorse settimane, come rivela TvBlog, sarebbero stati vagliati diversi nomi, fra cui quello di Elenoire Casalegno, già al timone di Vite da copertina con Giovanni Ciacci, Diletta Leotta, Ilenia Lazzarin e Francesca Fialdini. Alla fine però la scelta sarebbe caduta sulla Parodi che manca dalla tv da circa un anno.

Le trattative sarebbero ancora in corso, ma un ritorno di Cristina sul piccolo schermo sembra ormai inevitabile. Regina di stile e giornalista di successo, ha alle spalle una lunga carriera con la conduzione del Tg5 e di Verissimo, ma anche di talk famosi come La vita in diretta, Così lontani così vicini e Domenica In. Il programma che sfiderà Mattino Cinque dovrebbe iniziare fra agosto e settembre 2020 su Tv8 e se andrà bene potrebbe continuare ad andare in onda per tutto l’anno.

“Io non sono brava nei saluti finali – aveva detto diversi mesi fa, salutando il pubblico sulle note di Don’t think twice it’s alright di Bob Dylan -. Non dico addio perché è una parola un po’ troppo grande, diciamoci arrivederci”.