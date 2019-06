Cristina Parodi modella a 54 anni su Instagram: incanta con l’abito turchese

editato in: da

Cristina Parodi in vacanza al mare

Cristina Parodi si concede un weekend al mare tra Napoli, Positano e Capri, che lei definisce “uno dei posti più belli d’Italia”.

La giornalista, 54 anni compiuti lo scorso novembre, immortala alcuni istanti di una gita in barca che, considerando i raggi del Sole, sembra al calar della sera. La bella Cristina indossa un abito turchese a fantasia delicata, con le spalline sottili e un soprabito della stessa stoffa.

Capelli al vento, la luce del crepuscolo sul viso, abbronzatura perfetta esaltata dal colore del vestito e lo sguardo sereno, la Parodi è splendida e si diverte a mettersi in posa davanti all’obiettivo come una vera e propria modella.

Gli scatti di Cristina, pubblicati su Instagram, raccolgono migliaia di cuoricini, anche tra i vip. Da Emanuela Folliero, che commenta: “Bellissima”, a Federica Fontana che scrive: “Bella Cri”, e Cristina Chiabotto che replica: “La classe”.

La Parodi riceve una pioggia di complimenti, tutti concordi nell’affermare che il turchese è il suo colore. Altri scrivono:

Che bella che sei CRI. Hai l’eleganza nel sangue! 😚

E ancora:

Cristina sei stupenda e sono pazza del tuo look.

Cristina Parodi, proprio come Alba Parietti, non ha nulla a invidiare alle 20enni. Incassa i like, come quelli che ha ricevuto quando, sempre su Instagram, ha esaltato la vittoria di suo marito Giorgio Gori, rieletto sindaco di Bergamo.