Cristina Parodi, il messaggio su Instagram per i figli: “Sempre vicini”

Cristina Parodi e Benedetta Gori: mamma e figlia identiche

Cristina Parodi racconta l’amore per i figli su Instagram, svelando la voglia di riabbracciarli e trascorrere del tempo con loro. La conduttrice ha pubblicato sui social uno scatto che svela un momento intimo della famiglia: una videochiamata fra genitori e figli.

Classe 1964, la giornalista ha sposato Giorgio Gori nel 1995. La coppia ha avuto tre figli: Benedetta, arrivata un anno dopo le nozze, Alessandro, classe 1997, Angelica, nata nel 2001. La Parodi non ha mai nascosto di avere un legame speciale con i suoi figli, soprattutto perché vivono lontano da casa. Mentre Cristina e il marito abitano a Bergamo, i ragazzi si sono trasferiti.

Benedetta ha una grande passione per la cucina e dopo il diploma ha lasciato casa per frequentare un corso di Scienze Gastronomiche all’Università di Bra, in provincia di Cuneo. Anche Alessandro ha scelto di studiare lontano da Bergamo, spostandosi a Siena, dove studia Scienze ambientali. La più piccola della famiglia, Angelica, è molto indipendente e come i suoi fratelli ha deciso di inseguire i suoi sogni e l’amore per la musica.

L’ultimo scatto apparso sui social svela un momento dolcissimo di Cristina Parodi mamma. Nell’immagine la giornalista sorride insieme al marito durante una videochiamata con i tre figli. #telefonatadellasera, #chevogliadiabbracciarvi”: sono gli hashtag comparsi accanto al collage.

Già qualche tempo fa la Parodi aveva raccontato la difficoltà di vivere lontana dai suoi figli e la voglia di trascorrere del tempo con loro, nonostante i chilometri di distanza. Su Instagram aveva postato una foto che la ritraeva insieme al figlio Alessandro, sorridente e felice: “Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo – aveva confessato -. Io oggi sono andata a Bologna solo per pranzare con Ale, che arrivava da Siena, ed ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo”.