Cristina Parodi mamma orgogliosa: la tenera dedica su Instagram

Il figlio di Cristina Parodi si è laureato a pieni voti. La conduttrice televisiva attraverso il suo profilo Instagram mostra scatti bellissimi nei quali è evidente tutto il suo orgoglio di madre per il percorso di suo figlio Alessandro. Del resto, vedere i propri figli realizzare i loro sogni è una sensazione impagabile e questo mamma Cristina ora lo sa bene.

Alessandro infatti ha appena raggiunto un traguardo importantissimo conseguendo la laurea in Scienze Naturali con 110 e lode presso l’Università di Siena. Le foto mostrano una famiglia allegra e sorridente, merito del giovane uomo di casa che ha reso fieri davvero tutti. Presenti ovviamente anche le sorelle Angelica e Benedetta e Giorgio Gori, padre di Alessandro e marito di Cristina.

La Parodi documenta questo giorno attraverso una serie di scatti in cui appare lei, visibilmente emozionata, tra le braccia del suo ragazzo che ormai è diventato un uomo. Le didascalie non lasciano spazio a interpretazioni, Cristina è entusiasta: “Mood mamma felice per Ale che si è appena laureato”.

Un giorno davvero importante per la famiglia Parodi ma anche per gli amici, i colleghi e per tutte le persone che negli anni hanno imparato a conoscere la conduttrice e giornalista italiana. La stima nei suoi confronti è altissima, come mostrano i migliaia di like sulle fotografie pubblicate su Instagram dalla Parodi. Tra i commenti appare anche quello di zia Benedetta, sorella di Cristina e esperta di cucina, che proprio sotto ad una fotografia che ritrae i tre nipoti scrive “bravissimi e bellissimi”.

Del resto, che la famiglia sia legatissima è evidente: basta osservare le fotografie per notare il grande affiatamento tra tutti i componenti. Per la Parodi il matrimonio e i suoi figli sono sempre stati al primo posto e non ne ha mai fatto un segreto. Soltanto pochi mesi fa la giornalista italiana ha festeggiato 24 anni di matrimonio con Giorgio Gori, produttore televisivo e sindaco di Brescia. I due fanno coppia fissa ormai da anni e il loro rapporto d’amore è più solido che mai.

I successi di Cristina Parodi dunque non sono legati soltanto alla sfera professionale. La conduttrice tv vanta una bellissima carriera alle spalle, ma a renderla orgogliosa è sicuramente la sua famiglia, che, dobbiamo ammetterlo, è splendida.