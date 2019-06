Cristina Parodi in Perù con la figlia Benedetta: il messaggio su Instagram

editato in: da

Cristina Parodi e Benedetta Gori: mamma e figlia identiche

Cristina Parodi si concede una vacanza in Perù con la figlia Benedetta Gori.

Un modo speciale per festeggiare il compleanno della ragazza che spegne 23 candeline. La giornalista sul suo profilo Instagram pubblica una foto di loro due insieme e commenta: “Auguri Bitta mia che da 23 anni mi riempi la vita di gioia”.

La sua Bitta ormai è diventata grande e quest’anno si è anche laureata. Ma soprattutto è identica a mamma Cristina. Stesso sorriso e stesso sguardo: sono davvero due gocce d’acqua. I follower della Parodi si scatenano tra complimenti e auguri:

Tanti auguri Benedetta. Ricordo ancora la copertina di un settimanale di “qualche” anno fa dove dormivi beatamente tra le braccia della tua mamma. Sempre stata bellissima 😍

E altri:

Belle e belle dentro.

Benedetta e Cristina sono molto unite. La ragazza, dopo un tour in Ecuador, ha raggiunto la mamma a Lima in Perù dove hanno visitato monumenti, fatto shopping e gustato la cucina locale. Mamma e figlia non si sono risparmiate tra capelli di alpaca e specialità, come rivela la stessa giornalista:

Con Bitta non si possono non assaggiare tutte le specialità locali . Pisco col cioccolato , the alla coca , qui assolutamente commerciabile , cacao caramellato con mandorle . E siamo solo al primo giorno.

La Parodi ha così deliziato ancora una volta il suo pubblico, dopo gli scatti in barca dove era splendida.

Bitta, il soprannome datole dalla madre, è la prima figlia della giornalista e di Giorgio Gori, rieletto sindaco di Bergamo. La coppia ha altri due figli, Alessandro e Angelica.