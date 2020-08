Cristina Parodi, foto senza trucco e abito colorato. Ed è stupenda

editato in: da

Cristina Parodi e Benedetta Gori: mamma e figlia identiche

Cristina Parodi ha scelto la Sardegna per festeggiare il Ferragosto. La splendida giornalista, moglie innamorata del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della sua giornata speciale in famiglia.

In una di queste foto si vede lei, stupenda senza trucco, con indosso un abito multicolor. Cristina Parodi, che per l’occasione ha scelto i capelli sciolti sulle spalle, ha un sorriso smagliante e sfoggia degli accessori meravigliosi, delle collane etniche che si abbinano alla perfezione con l’outfit.

In mano tiene una caraffa di Negroni, accompagnamento perfetto al dentice alla griglia che, come si vede sempre dalle foto condivise su Instagram dalla giornalista, qualcuno sta preparando. Lo scatto sopra citato è stato accolto da tantissimi like e commenti.

I fan di Cristina Parodi – che su Instagram è seguita da oltre 400mila persone – hanno fatto i complimenti alla giornalista per il fisico oggettivamente perfetto a quasi 56 anni (spegnerà le candeline il prossimo 3 novembre).

In questa estate 2020, la Parodi ha regalato ai suoi follower su Instagram dei look a dir poco mozzafiato. Oltre a quello scelto per il Ferragosto, si può ricordare anche l’abito lungo bianco con decorazioni blu che ha indossato nello scatto dedicato agli auguri di buon compleanno alla madre Laura.

La moglie di Giorgio Gori, che a inizio anno ha lanciato un brand di moda sostenibile, più passano gli anni più è bella. Innamoratissima del consorte, con il quale a ottobre festeggerà 25 anni di matrimonio, sta passando dei giorni in Sardegna dopo una parentesi a Formentera, isola dove ha una casa e dove trascorre spesso le vacanze estive.

A illuminare la sua vita non c’è solo il marito, ma anche i figli Benedetta, Alessandro e Angelica, che ha compiuto 19 anni da poco e ha pubblicato il singolo Pasta Rossa, inciso con la formazione musicale di cui fa parte, il duo Chiamamifaro (formato anche da Alessandro Belotti e prodotto da Riccardo Zanotti de I Pinguini Tattici Nucleari).

Bella, talentuosa, professionista di successo e con una famiglia capace di rimanere unita anche davanti alle circostanze più difficili, Cristina Parodi è una donna che dimostra come l’età sia davvero solo un numero sulla carta d’identità!