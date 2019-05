Cristina Parodi esulta su Instagram: suo marito Giorgio Gori di nuovo sindaco

editato in: da

Cristina Parodi è la prima a festeggiare la rielezione di Giorgio Gori a sindaco di Bergamo.

La presentatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae esultante mentre indossa una t-shirt dalla scritta inequivocabile: “Sempre con Giorgio!”. E così commenta: “Ha vinto !!!! Gioia immensa . Nessuno se lo merita più di lui #giorgiogorisindaco #semprepiùbergamo”.

In pochi minuti il post diventa virale e ottiene migliaia di “cuoricini” e molti sono vip, come quello di Ana Laura Ribas e Natasha Stefanenko. E in tanti condividono la gioia dei coniugi Gori:

Da sempre un grande uomo con affianco una grande donna,grande Giorgio non sono di Bergamo ma tifavo per te!

Altri:

Persona competente, seria. E preparata. Da bergamasco, non posso che augurare buon lavoro per questo secondo mandato.

Certo c’è anche chi storce il naso, ma sono pochi, sottolineando il legame che la unisce a Gori:

Certo è tuo marito…opinione leggermente di parte….

A parte qualche critica che lascia il tempo che trova – come si suol dire – la felicità della giornalista è condivisa. Cristina sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni in famiglia. Infatti qualche tempo fa si è laureata sua figlia Benedetta. Dal punto di vista professionale, la giornalista ha concluso la stagione in Rai di La prima volta. I risultati non sono però entusiasmanti e il suo futuro è incerto. E nel salutare il suo pubblico ha detto: “Non dico addio perché è una parola un po’ troppo grande, diciamoci arrivederci“. Lasciando aperta una possibilità.

Invece suo marito Gori è stato confermato per la seconda volta sindaco di Bergamo.

La Parodi e Gori si sono sposati il primo ottobre 1995. Oltre a Benedetta, hanno altri due figli, Alessandro e Angelica.