Cristina Parodi, la dedica d’amore (dolcissima) per il marito su Instagram

Cristina Parodi sorprende Giorgio Gori con una dedica d’amore su Instagram in occasione del loro anniversario di nozze.

Un messaggio per celebrare ventiquattro anni di unione e che racconta un legame indissolubile. Il primo incontro nel 1992, quando lui era direttore di Canale Cinque e lei lavorava nel Tg di Mediaset, poi un lungo corteggiamento e quella proposta di Cristina: “Ci andiamo a mangiare una pizza?”.

È iniziata così una delle love story più lunghe e solide dello showbiz. Prima le nozze, celebrate nel 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria, poi la nascita dei tre figli: Benedetta, arrivata nel 1996, la “più fragile e sensibile”, come l’ha descritta la Parodi, poi Alessandro nel 1997, l’unico maschio della coppia, “molto simile a Giorgio”, e infine Angelica, nata nel 2001.

Nel corso degli anni tante cose sono cambiate e quell’amore è cresciuto si è modificato, ma soprattutto ha affrontato tempeste e crisi. Cristina non ha mai nascosto nelle interviste le difficoltà vissute durante il suo matrimonio, ma ha sempre confermato il suo sentimento fortissimo per il marito.

Una relazione fatta di semplicità, che per anni ha rappresentato per entrambi, e rappresenta tutt’ora, un porto sicuro, lontano dai riflettori, ma anche da polemiche, problemi professionali e gossip. Lei è passata da Mediaset alla Rai, lui ha tentato la strada della politica, ma sono rimasti sempre uniti, nonostante le carriere impegnative e i pettegolezzi su presunte crisi. E dopo anni la passione non sembra essersi ancora spenta, come ha confermato qualche tempo fa Cristina a Oggi, raccontando un inedito Giorgio Gori, impegnato a sorprenderla e a mostrarle il suo amore. “La sua intelligenza è molto sexy” ha confessato.

A 54 anni d’altronde la Parodi è ancora bellissima e innamorata come il primo giorno del suo Giorgio. Su Instagram la giornalista ha postato uno scatto in cui sorride insieme al marito durante un evento, celebrando ventiquattro anni da quel sì che ha cambiato per sempre la sua vita.

“Sono passati ventiquattro anni da quel sì – ha scritto la Parodi – e non mi sono ancora stancata di sorridere con te”.