Cristina Parodi si confida su Instagram: “Nostalgia di mio figlio lontano”

Cristian Parodi si confida su Instagram e svela la nostalgia per il figlio Alessandro che vive e studia lontano da casa. La conduttrice, sposata da oltre vent’anni con Giorgio Gori, vive a Bergamo, mentre il secondogenito della coppia si è trasferito a Siena dove segue le lezioni della facoltà di Scienze Ambientali.

Il 22enne e la 55enne hanno un ottimo rapporto, per questo la giornalista ha deciso di ritagliarsi una giornata da trascorrere insieme al figlio. La Parodi ha pubblicato su Instagram uno scatto che racconta la giornata insieme ad Alessandro, fra abbracci, passeggiate e un pranzo tipico bolognese.

“Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi – ha scritto Cristina – che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo. Io oggi sono andata a Bologna apposta solo per pranzare con Ale (che arrivava da Siena) ed ero così felice, ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo”.

Giorgio Gori e Cristina Parodi si sono sposati nel 1995 e da poco hanno festeggiato 24 anni di matrimonio. “Sono passati ventiquattro anni da quel sì e non mi sono ancora stancata di sorridere con te” ha scritto lei su Instagram dedicando un messaggio d’amore al marito. Il loro segreto, come ha spiegato lei stessa, è avere un progetto comune.

Oltre ad Alessandro, che ha 22 anni, la Parodi ha altri due figli: Angelica, che ha 19 anni e una grande passione per il canto, e Benedetta, la primogenita della giornalista che si è laureata lo scorso anno in Scienze gastronomiche e quest’estate è volata in Perù, seguita dalla famosa mamma.

La Parodi non ha mai nascosto di avere un ottimo rapporto con i figli, anche se è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua famiglia. “Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo – aveva scritto qualche tempo fa in occasione della laurea di Benedetta -. Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo. Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore. Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”.