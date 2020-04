Cristina Parodi confessa: “Sky mi ha fatto una proposta”

editato in: da

Cristina Parodi si taglia la frangia e diventa stilista

Cristina Parodi confessa di aver ricevuto una proposta da Sky che sta valutando. La giornalista è assente dal piccolo schermo da circa un anno, dopo l’esperienza non proprio positiva di Domenica In, in coppia con la sorella Benedetta, e i format La Prima Volta. Presto però potrebbe tornare in televisione con un nuovo programma, a sorpresa in onda su una rete che non è la Rai.

Intervistata da Vanity Fair la Parodi, che vive a Bergamo con il marito Giorgio Gori, sindaco della città, ha svelato: “Ho ricevuto questa proposta che sto valutando da Sky, è una bellissima opportunità, vediamo. Mi piacerebbe raccontare le storie del dopo coronavirus”. L’idea è quella di raccontare la vita che verrà dopo l’emergenza sanitaria e la prima volta di tante persone dopo un lungo periodo di lontananza dai propri cari.

“Leggendo le storie che raccontano i giornali, anche soltanto guardando i necrologi sull’Eco di Bergamo, dove ci sono delle storie veramente commoventi, ho pensato che sarebbe molto bello fare un programma per raccontare la prima volta dopo il coronavirus”. La giornalista ha svelato di avere un legame molto speciale con La prima volta, l’ultimo show Rai che ha condotto. “È un programma che mi è rimasto nel cuore – ha svelato – perché è un programma di storie, di emozioni bellissime. I personaggi ci raccontavano la loro prima volta”.

Conduttrice e giornalista, la Parodi ha una lunga carriera alle spalle. Donna di classe e dalle mille risorse, di recente si era reinventata anche come stilista. Cristina è sposata dal 1995 con Giorgio Gori e ha tre figli: Angelica, Benedetta e Alessandro. Le due ragazze studiano all’estero, in Inghilterra, mentre il secondogenito vive e studia in Toscana. Di recente però i tre figli hanno raggiunto i genitori, per trascorrere con loro questi giorni particolari. La conduttrice è legatissima ai figli e qualche tempo fa aveva svelato di aver cambiato stile di vita proprio grazie a loro, rinunciando alla carne, ma anche all’acqua nelle bottiglie di plastica e agli spostamenti in auto.