Cristina Parodi a 55 anni incanta in bikini su Instagram

Cristina Parodi in vacanza al mare

Cristina Parodi ha compiuto 55 anni lo scorso 3 novembre e per festeggiarsi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una strepitosa foto in bikini.

La giornalista sfoggia un due pezzi giallo e incanta i suoi follower che si precipitano a farle gli auguri e anche i complimenti per la sua perfetta forma fisica: “Auguriiii Cri❤️ 55 solo sulla carta d’identità 😘”. E ancora: “Complimenti Cristina,bellissima donna..e felice compleanno”.

Il selfie però non mostra solo il corpo statuario della Parodi, ma nasconde un significato preciso. Qualcosa lo rivela la stessa conduttrice che commenta così l’immagine: “A testa in giù . Coi piedi tagliati e il sorriso stampato in faccia . Oggi ho festeggiato così un compleanno importante , sono 55 , lontano dall’Italia e buttata a capofitto in una nuova avventura di lavoro . Che tra poco vi dirò”.

Dunque, “la first lady bergamasca”, suo marito Giorgio Gori è infatti sindaco della città lombarda, rivela che non si trova in Italia e che sta lavorando a un nuovo progetto, ma ancora non ha dato dettagli di questa avventura. Infatti, al momento non è impegnata in televisione.

Il messaggio su Instagram prosegue così, svelando il significato del bikini giallo: “Il giallo e’ un colore che amo e che mi riempie di energia . E questa e’ un’età bella , non più giovane certo , ma piena di stimoli e voglia di fare . E allora avanti tutta”. La tonalità sgargiante è simbolo quindi di quell’energia che sta mettendo nel nuovo lavoro?

La Parodi conclude ringraziando tutti coloro che le hanno fatto gli auguri e che le hanno riempito il cuore: “di pezzettini di felicità”. E il suo primo pensiero va Giorgio Gori mentre si gode la vacanzina al caldo nella Blue Lagoon dominicana.