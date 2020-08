Cristina Marino su Instagram: pazzesca a due mesi dal parto

editato in: da

Il fisico spaziale di Cristina Marino, “dea” dai due amori: il fitness e Luca Argentero

Sono trascorsi poco più di due mesi dalla nascita di Nina Speranza, e Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, è già tornata in forma. L’attrice su Instagram ha postato una foto in bikini in cui è splendida, sorprendendo tutti con la sua bellezza.

Lo scorso 20 maggio l’attrice ha dato alla luce Nina Speranza, la primogenita frutto dell’unione con Luca Argentero. La coppia è più innamorata che mai e si sta godendo questi primi mesi accanto alla piccola che assomiglia, secondo quanto svelato dall’attore, tutta alla sua mamma. Cristina e Luca si sono conosciuti diversi anni fa sul set di Vacanze ai Caraibi. Un amore arrivato dopo la fine del matrimonio di lui con Myriam Catania, molto discusso a causa della differenza d’età fra i due.

Da allora la Marino e Argentero non si sono più lasciati, coronando il sogno di diventare genitori. “Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco – ha raccontato di recente Cristina a Confidenze -. Ma con lui mi sono tranquillizzata. Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico. Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua (cucina benissimo) e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre la compagna di Argentero”.

Attrice, ma anche esperta di fitness, su Instagram Cristina racconta le sue giornate con Luca e Nina, fra coccole e bagni in piscina per combattere il caldo. Fra gli ultimi scatti pubblicati ce n’è uno che ha sorpreso tutti: un selfie in cui la Marino, in bikini, mostra il fisico a poco più di due mesi dal parto. Super sportiva e guru del mangiare sano, Cristina è tornata in forma in brevissimo tempo. In tanti hanno apprezzato la foto, fra loro anche Luca Argentero che non fa mai mancare il suo sostegno alla compagna.

“Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è) – ha svelato -, ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”.