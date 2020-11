Cristina D’Avena, il cambio look e il bel messaggio per le donne a Da Noi… A Ruota Libera

editato in: da

Cristina D’Avena, Licia dolce Licia torna in tv: “Sono pazza di gioia”

Sorridente, sicura di sé e piena di energie, Cristina D’Avena si è raccontata a Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. Un’intervista in cui la cantante, che ha dato la voce alle sigle dei cartoni che hanno fatto crescere più di una generazione di italiani, ha svelato i principi che da sempre la guidano e ha fatto un bellissimo invito a tutte le donne.

Cristina D’Avena, il cui nome è spesso collegato a quello dei cartoni animati e allo Zecchino D’Oro, ha infatti recentemente deciso di mostrare una nuova immagine di sé. Una svolta consacrata con una copertina sulla rivista Vanity Fair, attraverso la quale si è messa in gioco con foto seducenti:

Mi hanno proposto di fare queste foto in questo momento di buio totale abbiamo bisogno di tanto amore. Quindi mi hanno chiesto di mettermi in gioco e io ho detto di sì. Mi è piaciuto tantissimo e l’ho fatto.

Una veste inedita per Cristina D’Avena, che ha deciso di mettersi in gioco all’età di 56 anni, suscitando l’ammirazione di molti, ma sollevando anche qualche critica e qualche pettegolezzo. Incitata dalla Fialdini, ha deciso di rispondere alle polemiche:

La donna, praticamente, è la donna di clausura, che non può fare nulla perché deve avere i figli, deve fare la casalinga. Ad un certo punto c’è questo orologio biologico che ti segna la vita, che è la tua età. Invece l’uomo è un dongiovanni a qualunque età. Questo io non lo comprendo, perché credo che una donna può amare a qualunque età e poi ci si può mettere in gioco a qualunque età.

Un messaggio bellissimo, insomma, quello che Cristina D’Avena ha voluto trasmettere cambiando il suo look. Parole di incoraggiamento per tutte le donne che vedono l’età come un ostacolo e un invito a cogliere le sfide della vita. Ha, poi, voluto ribadire la necessità di vivere sempre con passione:

Bisogna reinventarsi di continuo, soprattutto nel rapporto di coppia bisogna essere sempre motivati, frizzanti, avere argomenti. Dobbiamo sempre amare. Io amo sempre, ho amato quando ero una ragazzina, quando ho iniziato a cantare le mie sigle. Ora sono una donna e amo allo stesso modo. Il modo d’amare non cambia con il passare del tempo.

Cristina D’Avena è, quindi, un’esempio di come ci si può sempre reinventare e trovare nuovi stimoli in qualsiasi momento della vita, anche attraverso un cambio di stile o di look che a qualcuno potrebbe apparire azzardato. Con ironia, ma anche con grande personalità, è riuscita a mostrare nuove sfaccettature della sua personalità e a conquistare, ancora una volta, il pubblico che tanto l’apprezza.